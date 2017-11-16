“Каждый год в день рождения Ван Гога я делаю с ним селфи”

Ани Геворгян

Три месяца назад 19-летняя Ману Арутюнян стала студенткой Государственной академии художеств. Несмотря на юный возраст, Ману успела провести две персональные выставки , а также принять участие в коллективных выставках. Ману убеждена, что успеха в искусстве можно добиться благодаря двум важным качествам – упорству и активности.

“Увлеченно рисуют главным образом студенты из не очень обеспеченных семей, хотя рисование – дорогое занятие, оно требует денег. Если живопись – это твое, она не даст тебе покоя, ты должен будешь постоянно рисовать. Неважно чем. Если мне это не удастся, значит, меня победили”,- говорит юная художница.

Ману Ауртюнян: “Мне нравятся цвета, но причина не в том, что я хочу отличаться от всех, простоя я такая”.

“Я считаю себя последовательницей импрессионизм. Живопись – это мое”.

“В студенческой жизни я пока не видела ничего нового, но я верю, что все еще впереди”.

“Сейчас мы проходим разные формы живописи, используем станки. Главное – учиться и знать все формы живописи, даже если в дальнейшем они не пригодятся”.

“Я всегда думаю о позитивном, ведь мысли реализуются”. “Крик” Мунка на носках Ману.

Ману Арутюнян: “Когда мне в голову приходит что-то новое, для меня неважно, где я нахожусь и что у меня под рукой. Я сразу же рисую, чтобы не потерять…”

“Это мои очки. На одном стекле “Звездная ночь” Ван Гога, на другом – его “День” . Я смотрю на мир через эти очки”.

“Каждый год в день рождения Ван Гога я делаю с ним селфи”.