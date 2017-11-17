Карен Карапетян: будем стремиться довести высокие технологии, инновации до отдаленных районов страны

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня в Гюмри присутствовал на открытии форума «Усиление областей стимулированием высоких технологий».

Приветствуя участников, Премьер-министр отметил, что название форума выражает правильную цель: в Армении поставлена цель развития сферы высоких технологий, как одного из направлений, движущих нашу экономику вперед, которая имеет большой потенциал привлечения инвестиций и экспорта. Одновременно, по словам Карена Карапетяна, в видении экономического развития Армении ключевое значение имеет развитие областей и общин.

«Сопоставление этих двух компонентов может обеспечить желаемый результат. Гюмрийский технологический центр является хорошим примером того, как в области можно основать и развивать структуру, которая стимулирует развитие технических и деловых навыков, способствует инновационным исследованиям и развитию в сфере высоких технологий, осуществляет коммерциализацию мысли и таланта и трансформирует их в действующие успешные бизнесы», - сказал Глава Правительства, добавив, что в течение почти трехлетней деятельности Технологический центр уже создал около 200 рабочих мест, имеет около 100 организаций-бенефициаров, ежегодно подготавливает более 500 специалистов.

В центре действуют 25 местных и зарубежных организаций. Многие из них экпортируют свои решения за пределы Армении. По убеждению Премьер-министра, от всего этого выигрывают наши граждане, город и область, и процесс позитивно влияет на развитие экономики нашей страны.

Карен Карапетян подчеркнул, что развитие высоких технологий напрямую связано с имеющей стратегическое значение Цифровой повесткой дня, для формирования и реализации которой фонд «Цифровая Армения» и Центр стратегических инициатив работают вместе. «Без реализации Цифровой повестки дня невозможны развитие и прогресс нашей страны, нашей экономики. Она даст возможность обеспечить конкурентоспособность нашей страны, повысить эффективность системы государственного управления и уровня прозрачности, улучшить бизнес-среду. В развитии и реализации Цифровой повестки дня могут играть большую роль наши технологические центры. Государство крайне заинтересовано, приветствует и поощряет участие наших техноцентров в этом процессе», - акцентировал Карен Карапетян.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время мы являемся свидетелями создания и распространения в нашей стране опирающихся на знания современных центров. Премьер-министр счел отрадным, что эти центры создаются не только в Ереване.

«Гюмрийский технологический центр, центры «Тумо», основание в Лори «Смарт центра» являются замечательными примерами, которые позволяют верить, что мы в состоянии довести высокие технологии, инновации до отдаленных районов нашей страны и сделать их доступными для наших граждан, вне зависимости от того, насколько далеко они живут от столицы. Мы будем стремиться к тому, чтобы этот процесс продолжался с большим размахом и готовы содействовать любой хорошей, логичной инициативе», - сказал Премьер-министр.

Обращаясь к участвующей в форуме молодежи, Карен Карапетян отметил, что молодежь является самым большим потенциалом нашей страны. «У нас с вами есть хорошая возможность, чтобы каждый из нас в своем городе, области сам участвовал в переменах, которые мы инициировали. Мы много говорим о цифровой повестке дня, поскольку она чрезвычайно актуальна и является насущным велением времени. Когда мы сможем охарактеризовать субъекты нашего управления, осуществим их цифровизацию, тогда и зафиксируются наши недостатки, преимущества, движущая сила», - подчеркнул Премьер-министр, пожелав форуму результативной работы.

Форум организовали Фонд «Инкубатор предприятий» и Гюмрийский технологический центр, в сотрудничестве с администрацией Ширакской области, мэрией Гюмри, Фондом армянской помощи, Европейским союзом и Федеральным министерством Германии по экономическому сотрудничеству и развитию. В двухдневном форуме участвуют 150 представителей молодежи из всех областей РА, интересующихся технологическим образованием, инженерией, программированием и инновационными сферами.

Целью форума является посредством представления успешного опыта Ширакской области стимулирование в Армении крупномасштабной децентрализации сферы информационных и высоких технологий из Еревана в области, подготовка пользующихся высоким спросом специалистов в области информационных и высоких технологий, развитие и расширение рынка труда в областях путем формирования привлекательных условий для международных и местных инвестиций, а также возможностей развития электронного общества, стимулируя применение современных технологий во всех общественных сферах, формирование культуры и мышления на пути к реализации идей цифровой Армении и электронного общества.