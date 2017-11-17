“Тарон-Авиа” начала выполнять рейс Ереван-Москва

Авиакомпания “Тарон-Авиа” сегодня утром выполнила свой первый рейс Ереван-Москва (аэропорт “Внуково”). Напомним, что базирующаяся в Гюмри авиакомпания с апреля этого года приступила к регулярным пассажироперевозкам из Армении. Каждую неделю с аэропорта “Ширак” выполняются полеты в Краснодар, Самару и Москву (аэропорт “Домодедово”).

Ранее выполнялся также рейс Гюмри-Ростов-на-Дону, который сейчас заменили рейсом Гюмри-Москва.

“Тарон-Авиа” имеет четыре самолета “Boeing 737-500”, два из которых (EK-73797, EK-73776) находятся непосредственно в распоряжении компании, остальные два (EK-73775, EK-73772) эксплуатируются в Судане на правах аренды.