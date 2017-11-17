В Центробанке РА ожидаются сокращения сотрудников и повышение зарплат

Для 2018 г. коммерческие банки спрогнозировали среднюю зарплату в размере 758 тыс. драмов в месяц. Согласно закону РА “О Центральном банке”, средняя зарплата сотрудников ЦБ должна соответствовать размеру средней зарплаты в банковской системе страны. Исходя из этого, средняя зарплата в 2018 г. должна состаивть 621 тыс.500 драмов вместо 603.500 драмов в 2017 г.

В проекте госбюджета представлено также общее число сотрудников Центробанка. В 2018 г. это число сократится на 5 и составит 815. На расходы по соцпакетам, в том числе на медицинскую страховку, предусмотрено выделить 422 млн 500 тыс., что соответствует показателю 2017 г.

Административные расходы банка составят 7 млрд 294 млн 728 тыс. драмов.

Командировки, представительские расходы

В 2018 г. предусмотрено реализовать 125 программ по переподготовке и обмену опытом, в которых примут участие около 210 человек. Расходы на командировки осуществляются в соответствии с действующими в ЦБ порядком и командировочными нормами.

С целью организации запланированных и незапланированных командировок в смете расходов ЦБ 2018 г. предусмотрено 373 млн 449 тыс. драмов. Расходы на обучение и переподготовку сотрудников на территории Армении составят около 60 млн 935 тыс. драмов.

Значительные средства Центробанк выделяет и на представительские расходы. Предусмотрены приемы ряда международных делегаций, визиты представителей иностранных банков и других финансовых организаций с целью обсуждения совместных программ. На все эти мероприятия будет потрачено 54 млн 218 тыс. драмов, то есть столько же, сколько в 2017 г.

Эксплуатация и обслуживание служебных автомобилей

В 2018 г. ЦБ предусмотрел выделить на эксплуатацию 32 автомобилей 74 млн 70 тыс. драмов.

Обслуживание одного служебного автомобиля в 2018 г. обойдется в 72.000 драмов в месяц, всех автомобилей - соответственно в 27 млн 648 тыс. драмов.

Стоимость одного литра бензина спрогнозирована в размере 380 драмов, один литр дизтоплива – в размере 330 драмов. Из 32 служебных автомобилей ЦБ 25 работают на бензине. В 2018 г. в Центробанке планируют использовать около 83,760 л бензина, годовые расходы на который составят 31 млн 829 тыс. драмов.

Что касается дизтоплива, то его потребуется около 29,640 л, а расходы на приобретение - около 9 млн 781 тыс. драмов из расчета 330 драмов за литр.

Услуги служебной телефонной связи

Расходы на средства связи в служебных целях в 2018 г. предусмотрено сократить на 7,5%.

В административном здании ЦБ в Дилижане имеются 125 телефонных линий. Для городской телефонной связи предусмотрено 25 млн 797 тыс. драмов. В 2018 г. в Центробанке будут действовать три правительственных телефона, годовой расход на обслуживание которых составит 1 млн 200 тыс. драмов.

В ЦБ используются также 39 мобильных телефонов, годовой расход на обслуживание которых предусмотрен в размере 6 млн 408 тыс. драмов.

Капитальные инвестиции и приобретение основных средств

Суммы на строительство, приобретение и капитальный ремонт служебных зданий и строений составят 300 млн драмов, что на 86% меньше показателя 2017 г.

В Центробанке, как правило, приобретаются так называемые брендовые компьютеры – DELL, Hewlett Packard, IBM, Cisco Systems, Juniper, Huawei. Последние стоят на 25% дороже обычных компьютеров, однако служат дольше. В целом на приобретение компьютерной техники будет выделено 348 млн 632 тыс. драмов, то есть столько же, сколько в 2017 г.

Еще 23 млн 400 тыс. драмов ЦБ предусмотрел на замену старых ноутбуков.

Капитальные вложения по линии сетевого оборудования планируются в размере 68 млн 21 тыс. драмов. Около 1 млрд 240 тыс. драмов предусмотрено на компьютерные программы.

Офисное имущество, капитальные вложения

Для обеспечения нормальной деятельности Центробанка требуются и другие основные средства – копировальная техника, измельчители бумаги, хозяйственные предметы и т.д., на приобретение которых в 2018 г. предусмотрено около 91 млн драмов. Эти на 44% больше прошлогодних расходов.

На 18.6% планируется сократить основные средства, необходимые для обеспечения безопасности. В этих целях будет выделено 79 млн 664 тыс. драмов.

Программой осуществления капитальных инвестиций и приобретения основных средств будет выделено около 26 млрд 790 тыс. драмов.