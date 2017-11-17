Премьер-министр посетил территорию исторического центра Кумайри и провел совещание в мэрии Гюмри

В рамках рабочей поездки в Гюмри Премьер-министр Карен Карапетян посетил исторический центр Кумайри, затем в мэрии Гюмри провел совещание, в ходе которого был обсужден ход реализации программы развития исторического центра города.



В частности, Премьер-министру было доложено о работах, планируемых в направлении восстановления инфраструктур исторического центра города – улицы Шираза и прилегающих к ней улиц. Карен Карапетян поручил через неделю представить ему четкий график строительных работ.

«Необходимо как можно быстрее выйти на стройплощадку, тем более, что погодные условия это позволяют. Инфраструктуры нужно восстановить в соответствии с современными нормами», - подчеркнул Глава Правительства.



Были также затронуты работы по привлечению инвестиций непубличным договорным специализированным инвестиционным фондом «Возрождение Кумайри», приобретению имеющегося на территории центра имущества, а также зонированию исторического центра Кумайри. Премьер-министр поручил после завершения зонирования представить его инвесторам, а также жителям улиц Руставели, Шираза и других улиц.



Было доложено, что на привлеченные из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредитные средства ближайшей весной начнутся работы по реставрации других улиц Гюмри.

Была также отмечена важность озеленения исторического центра и Гюмри в целом.