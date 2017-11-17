Наапет Геворкян голосует за Ашота Арсеняна (видео)

Парламент Армении принял сегодня ряд законопроектов, в голосовании по которым “принял участие” и отсутствовавший на заседании депутат фракции Республиканской партии Ашот Арсенян. “Hetq” зафиксировал, как вместо него проголосовал его коллега по фракции Наапет Геворкян.

Когда член оппозиционной фракции “Выход” Арарат Мирзоян заявил о случае голосования одного депутата за другого, попросив повторить запись голосования, вице-спикер Националоьного Собрания Эдуард Шармазанов заявил, что, возможно, возникла техническая проблема.

После этого Геворкян проголосовал только за себя, а Шармазанов сообщил, что обратился в секретариат с просьбой устранить проблемы. Напомним, что, согласно закону-регламенту НС, депутат регистрируется и голосует только за себя. Исключение составляют случаи, когда парламентарий находится в командировке и оставляет заявление о голосовании вместо себя.

Два дня назад депутат-республиканец Мурад Мурадян голосовал за своего однопартийца-депутата Седрака Сарояна.

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