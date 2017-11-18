Ситуация на передовой: режим прекращения огня был нарушен 2500 раз

С 12-го по 18-е ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялась установившаяся с минувших недель относительно спокойная оперативная обстановка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

В указанный период азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня более 200 раз, произведя в направлении армянских позиций около 2500 выстрелов из стрелкового оружия.

Подразделения Армии обороны продолжают диктовать ситуацию на передовой и уверенно выполняют поставленную перед ними боевую задачу.

