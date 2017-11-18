Невероятное имущество зятя Овика Абрамяна и других начальников таможенных управлений

Об имуществе высокопоставленных чиновников Комитета госдоходов пресса писала неоднократно. Привычными стали также недоверие к этой системе и сообщения о высоких коррупционных рисках. Начальники таможенных управлений Комитета госдоходов в этом году впервые представили декларации об имуществе и доходах. Имущество и денежные средства четырех из пяти начальников управлений в несколько десятков и даже сотен раз превышают их годовые доходы.

Никто из этих госчиновников при вступлении в должность не указал в декларации дивиденды, однако имеющиеся на их счетах суммы многократно превышают размеры их зарплат. Получается, что эти должностные лица, получая небольшую зарплату, накопили огромные денежные средства. Некоторые из них, пользуясь лазейками в законе и несовершенством механизмов контроля, в первой декларации указывают крупные суммы, чтобы в последующих декларациях “легитимизировать” свое имущество.

Владимир Тамразян был назначен начальником Западного таможенного управления в июне этого года. До этого он занимал должность начальника таможни “Звартноц”. На государственных должностях Тамразян работает с 2007 г. До этого он в течение восьми месяцев работал заместителем директора Ереванского коньячно-винно-водочного комбината “Арарат”.

Доход Тамразяна составляет 2,892, 214 драмов. В его декларации указаны 400 млн драмов, 750 тыс. долларов и 800 тыс. евро, а также два автомобиля – “Lexus LX 750” и “Lexus ES 250”.

Отметим, что имеющий звание полковника Таможенной службы, юрист по специальности В.Тамразян является зятем бывшего премьер-министра Овика Абрамяна.

С июня должность начальника Восточного таможенного управления занимает Карен Джаноян, который до этого руководил Гугаркской таможней. В 1990-2007 гг. Джаноян занимал должности в налоговой и таможенной сферах.

В его декларации записаны часы стоимостью более 8 млн драмов, особняк и многолетние саженцы. На счетах Джаноян имеются 3 млн драмов, 80 тыс. долларов и 55 тыс. евро. Доход этого чиновника составляет 8,247,119 драмов.

В 2008-2016 гг. К.Джаноян работал в частном секторе, где занимал должности заместителя директора ООО “Ермедтехобслуживание”, директора организации в ООО “Экопротект” и гендиректора гостиничного комплекса “Голден Пэлис”. После этого он вновь перешел на работу в Комитет госдоходов.

Сурен Казарян уже 14 лет занимает государственную должность в налоговой и таможенной сферах. В июне он был назначен начальником Северного таможенного управления.

У Казаряна, согласно его декларации, один земельный участок и 100 млн драмов. Доход составляет 2,700,739 драмов.

У Армена Саркисяна 19-летний непрерывный стаж работы в налоговой и таможенной системах. С июня этого года он занимает должность начальника Араратского таможенного управления.

На банковском счете этого госчиновника имеется 255 тыс. долларов, а его доход составляет 2,946,856 драмов.

Самым скромным из начальников таможенных управлений является Ашот Минасян, который руководит Южным таможенным управлением. Минасян задекларировал доход в размере 4 млн 130 тыс.драмов, образующийся за счет зарплаты. У него нет денежных средств, дорогого имущества, автомобиля и квартиры. В качестве недвижимости А.Минасян задекларировал один земельный участок.