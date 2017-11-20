Компания советника премьер-министра предпочла закону приклеенное на дереве объявление

ЗАО “Финлегал-Консалт” продолжает борьбу за одно-два места на автопарковке на проспекте Аршакуняц в Ереване.

Напомним, что компания, имеющая отношение к главному советнику премьер-министра Карена Карапетяна Айку Давтяну, путем установки различных предметов на автопарковке напротив офиса, препятствует свободному перемещению автомобилей, что является нарушением правил дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции в устной форме предупредили ЗАО “Финлегал Консалт”, после чего компания перестала загромождать участок улицы предметами, но при этом изменила тактику. Сейчас компания приклеивает на дереве объявление, которым просит водителей не парковать машину напротив входа в офис.

Главный ссоветник премьер-министра вместо уплаты местной пошлины и закрепления за собой места для одного-двух автомобилей, предпочитает обеспечить для себя постоянную парковку незаконным путем, за счет добросовестных водителей

В Ереване многочисленные организации, руководствуясь законом РА “О местной пошлине на парковочные места для автотранспортных средств”, выбрали именно этот путь решения вопроса. А вот главный советник премьер-министра решил стать исключением.