Акция протеста в Джрарби: печи на солярке, полиэтилен на окнах и полуразрушенные классы

В школе села Джрарби Армавирской области из 27 третьеклассников на уроки пришли пятеро. Сегодня родители в знак протеста не отправили детей в школу и сами собрались в школьном дворе. Своей акцией они хотели обратить внимание правительства на проблему школьного здания.

Дело в том, что школа в Джрарби действует в здании бывшего детсада. Родители не смогли вспомнить, когда в последний раз ремонтировалась школа.

Здание находится в плачевном состоянии: в нем нет спортзала и спортивного инвентаря, зимой уроки физкультуры проводятся в классах, лаборатории отсутствуют, нет даже санузла. Туалет, которым пользуются и учителя, и ученики, находится во дворе школы.

Зимой самой большой проблемой является отопление. Классы обогреваются печами на жидком топливе, а коридоры остаются холодными. Щели в окнах заделаны полиэтиленовой пленкой.

Участвующая в акции Вардуи Мкртчян подчеркнула необходимость надлежащего отношения к поднятому родителями вопросу. Ее внуки учатся в этой школе, но из-за неблагоустроенности школьного здания семья ее сына покинула село. Женщина боится, что этому примеру последует и второй сын.

По словам В.Мкртчян, из-за отсутствия нормального отопления в прошлом году ученики почти три месяца не ходили в школу – одни болели, других не пускали родители.

Наша собеседница отметила, что жители общины работают на птицефабрике, имеют доход, и если правительство сделает шаг, они смогут помочь школе.

Вардуи Мкртчян обратила внимание и на разное качество обучения в двух школах: в одной используют электронную доску, а в другой – убивают время в классах, которые отапливаются печами на солярке.

“Дети, которые учатся в этой школе, лишены всего”,- добавила В.Мкртчян.

Родители пожаловались на ведущую к школе дорогу – она вся в ямах, заполненных грязевой водой, из-за чего дети часто болеют или приходят домой в грязи.

“Во время выборов нам дают кучу ложных обещаний, но потом никто ничего не делает. Единственное, что сделали для этой школы, закрыли окна полиэтиленовой пленкой и установили печи на солярке”,- сказал родитель Армен Назарян.

Он подчеркнул, что если вопрос школьного здания не решится,он не отправит детей на занятия. Армен напомнил, что в прошлом году один из классов загорелся из-за жидкого топлива. Кроме того, от запаха солярки детям становится плохо, они перестают воспринимать уроки.

Давид Григорян, двое детей которого учатся в этой школе, заявил, что больше не может подвергать стрессу ни себя, ни своих детей.

Директор джрарбинской школы Нарек Закарян занимает эту должность с начала учебного года. Он не местный и пока не успел изучить всю историю школы.

Н.Закарян понимает родителей, так как школьное здание, по его словам, находится в очень плохом состоянии.

В сентябре число учащихся составляло 263, сегодня – 253. Причина в том, что некоторые семьи покинули страну или перевели детей в другие школы.

По словам учительницы русского языка Вардитер Карапетян, раньше условия были хуже: уроки проводились в коридорах, учительской не было, и учителя собирались в каком-нибудь уголке. Директор по мере возможностей создал минимальные условия, увеличил число классных комнат.

“Что поделать, у нас бедное государство. Нам бы тоже хотелось работать в хороших условиях, отправлять детей в благоустроенную школу. Но раз ситация такая, то мы жаловаться не можем”,- сказала В.Карапетян

В администрации Армавирской области Hetq.am сообщили, что утром губернатор области Ашот Каграманян доложил об акции родителей премьер-министру Карену Карапетяну. Достигнута договоренность в сжатые сроки решить вопрос отопления школьного здания.