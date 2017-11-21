Вторник, 21 ноября

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Чем обусловлен высокий показатель экономической активности



Министерства экономического блока и Национальная статистическая служба РА уже “возвестили” о том, что в январе-октябре этого года в Армении зарегистрирован самый высокий в нынешнем году показатель экономической активности (ПЭА). По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос на 7%.

В октябре этого года по сравнению с прошлогодним октябрем ПЭА вырос на 17%. Существенное воздействие на показатель этого месяца оказал 7-процентный рост в январе-октябре. В данных за октябрь выделяется сельскохозяйственный показатель, который по сравнению с прошлогодним объемом валовой сельскохозяйственной продукции вырос на 34,7%.

На первый взгляд, рост может показаться значительным, однако не следует забывать, что он достигнут в результате сравнения с резко снизившимся прошлогодним показателем.

В октябре 2016 г. в сельскохозяйственной сфере был зарегистрирован спад на 29,8%, однако в ноябре уже наблюдался рост. Это свидетельствует о том, что в ноябре этого года в сельском хозяйстве вряд ли могли сохраниться те темпы роста, которые были достигнуты в октябре. И поскольку сельское хозяйство оказало большое воздействие на октябрьский показатель, а последний – на показатели с января по октябрь, предполагается, что в январе-ноябре темпы роста ПЭА могут вновь замедлиться.

В целом, в октябре был достигнут рост объемов и промышленности, и торгового оборота, и услуг, и даже строительства. Напомним, что в последней сфере уже несколько лет наблюдается спад.

Совсем иная картина в разрезе десяти месяцев этого года. В январе-октябре объем промышленной продукции составил более 1,3 трлн драмов, что на 12,4% больше прошлогоднего показателя.  

Объем услуг за тот же период составил около 1,2 трлн драмов, рост – 13,9%. Показатели торгового оборота – соответственно более 2 трлн драмов и 12,8%.

В сферах строительства и сельского хозяйства в 10-месячном разрезе был зафиксирован спад соответственно на 0,9% и 4,1%.

Примечательно, что в инфографиках, распространенных Министерством экономического развития и инвестиций и размещенных на фейсбуковской странице премьер-министра Карена Карапетяна, показатели этих двух сфер отсутствуют.

Напомним, что для этого года Министерство финансов прогнозирует экономический рост на 4,3-4,5%. Это не рост ПАЭ, однако эти показатели мало отличаются друг от друга.


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