В январе-октябре экспорт вырос на 19.4%, импорт – на 24%

За первые десять месяцев этого года (в январе-октябре) объем внешней торговли Армении составил около 4,98 млрд долларов. По данным Национальной статистической службы РА, по сравнению с тем же периодом 2016 г. этот показатель вырос на 22,4%.

За указанный период объемы импорта росли быстрее, чем объемы экспорта.

Так, в январе-октябре в Армению было импортировано товаров на сумму 3.234 млрд долларов, что на 24% больше показателя того же периода 2016 г.

Объемы экспорта из Армении составили 1.745 млрд долларов, рост – 19,4%.

В результате в сфере внешней торговли Армении зафиксировано отрицательное сальдо в размере 1.489 млрд долларов.