Трое военнослужащих погибли, один получил ранение вследствие взрыва мины

Вчера около 18.35 на боевом посту одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении Армии обороны, смертельное ранение вследствие взрыва мины получили военнослужащие АО Гегам Корюнович Закарян (1995 г.р.), Саркис Гургенович Абрамян (1998 г.р.) и Саркис Мгерович Меликян (1997 г.р.). Военнослужащий Нарек Гайкович Овеян (1998 г.р.) получил ранение. Его состояние оценивается как тяжелое.

Проводится следствие с целью выяснения обстоятельств случившегося, сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“МО РА разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семей, родственникам и сослуживцам погибших”,- говорится в сообщении.