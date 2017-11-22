Торчащие трубы, сломанные качели и горки: детские площадки в Ереване небезопасны

Недавно в столице было изучено более 30 детских площадок в 12 административных округах, в результате чего выяснилось, что большинство из них представляют опасность для жизни и здоровья детей.

Изучение провела команда общественной организации “Центр мониторинга и общественного оповещения” при содействии Программы гражданского общества Восточного партнерства Евросоюза.

Член группы Мари Чакрян в беседе с Hetq.am сообщила, что больше всего проблем, как ни странно, зафиксировано в административном округе Аван. Именно в силу этого обстоятельства Аван считается наиболее благоустроенным и ухоженным районом армянской столицы. Однако в случае с детскими площадками данное утверждение не соответствует действительности.

По словам нашей собеседницы, многие детские площадки замусорены, в песочницах можно найти пивные бутылки, окурки сигарет, другие бытовые отходы. Однако это меньшее из зол. На одной из площадок несущий за нее ответственность орган (предположительно администрация округа) решил проблему сломанной горки следующим образом: залил бетоном недостающую металлическую часть. Непонятно только, как в этом случае дети должны скатываться по бетону.

В одном из дворов недалеко от улицы маршала Бабаджаняна в Аване мониторинговая группа обнаружила на территории детской площадки газовый разветвитель, который не был огражден от каруселей и горок. На противоположной стороне улицы, прямо напротив площадки, действует газозаправочная станция. Почти во всех административных округах выявлены сломанные качели.

В одном из дворов на улице Львовской в 1-ом Норкском массиве обнаружена чересчур крутая горка, причем без бортов.

На другой площадке основание под турником было залито бетоном. Есть площадки, которые засыпаны не песком, а крупным щебнем либо очень тонким слоем песка. В некоторых случаях под детскими горками торчат металлические трубы. Выявлены также игровые площадки, не отделенные от улицы оградой.

“Есть случаи, когда по соседству с детской площадкой находится станция электропитания. Вместе с тем мы встретили и очень благоустроенные площадки – чистые, с оградой, деревьями. Но некоторые из них все же не имели заграждений, хотя находились непосредственно рядом с перекрестками, и если дети затеят потасовку или начнут бегать друг за другом, то по инерции могут оказаться на улице и попасть под машину”,- сказакла Мари Чакрян.

Члены группы взяли образцы земли с детских площадок, которые передали в Центр экологоноосферных исследований НАН с целью определения химического анализа земли. Ответы будут получены через месяц.

“Наша цель – собрать достоверную информацию, представить ее заинтересованным сторонам, одновременно вовлечь в этот процесс граждан, молодых родителей, чтобы они поняли свои права и начали требовать оказания высококачественных услуг, участвовали в принятии решений”,- отметила наша собеседница.

Организация собирается направить запросы руководителям мэрии и административных округов, встретиться с компетентными лицами и предложить свои решения выявленных проблем.