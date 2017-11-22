Давид Петросян: “За 260 тысяч драмов предпринимается попытка увести людей в сферу обороны”

В Национальном Собрании проходит обсуждение с участием членов движения “Во имя развития науки”. Руководитель движения Давид Петросян выразил убежденность, что в вопросах финансирования образования и обороны предпочтение отдается второй сфере. “Конкретно по программе “Честь имею” для офицеров предусмотрена зарплата в размере 260 тысяч драмов, в то время как для научных сотрудников – всего 80 тысяч. На предыдущей встрече Виген Саркисян (министр обороны. – Авт.) спросил одного из наших ребят, сколько он получает, занимаясь наукой. Услышав ответ “80 тысяч драмов”, министр сказал: “Приходи к нам, мы тебе будем платить 260 тысяч”. Получается, что путем социальной привлекательности предпринимается попытка увести людей в другое поле”,- отметил Давид Петросян.

Член инициативы Юрий Авакян представил результаты опроса, проведенного среди 1000 отслуживших в армии молодых людей: “9% не продолжили учебу после демобилизации, 13% перешли на заочное обучение, 10% сменили специальность, у 43% наблюдалось снижение коэффициента профессиональных качеств, у 21% - повышение КПК”.

Свою точку зрения высказал и министр образования Левон Мкртчян:, “Я думаю, что необходимо сформировать серьезную комиссию, в которую войдут представители Министерства образования. Мы должны понять, какие проблемы существуют по каждой конкретной специальности и как можно их решить. Мы говорили об этом с представителями Министерства обороны и готовы обсудить вопрос”.

Мкртчян представил также результаты исследования, проведенного в 2007-2016 годах.: “В 2017 г. из 445 докторов наук деятельность в научной сфере продолжил 191 доктор, из 5032 кандидатов - 646. Среди них есть также лица, не являющиеся гражданами Армении, но их немного. То есть наукой продолжают заниматься 42,9% докторов и 12,8% кандидатов наук”.

Членов движения не удовлетворили данные, приведенные министром образования. Их интересовало, сколько демобилизованных из армии молодых людей хотели бы заниматься наукой. Они также хотели знать, оправданно ли лишать права на отсрочку ребят, которые согласно медицинскому заключению не могут получить офицерское звание. Заместитель министра обороны Артак Закарян заверил, что в направлении решения этой проблемы предпринимаются определенные шаги.

Левон Мкртчян объяснил сложившуюся ситуацию фактором возраста. 18-летний юноша, по словам министра, еще четко не знает, станет он ученым или нет. Между наукой и службой нет противоречий, проблема создана искусственно, отметил глава Минобра.

“Я лично встречался с людьми, которых волнует этот вопрос, чтобы понять, в чем главная проблема. Существующие проблемы можно в определенной степени решить посредством подзаконодательных актов. Мы приглашщаем все заинтересованные стороны, преподавателей вместе с нами понять, какие стандарты следует ввести в каждой сфере, чтобы пойти навстречу ребятам”,- сказал Левон Мкртчян.

Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов добавил, что “ни один подзаконодательный акт не может быть принят без участия студентов”. Из этого можно заключить, что правительство готово выслушать точку зрения студентов.

Участники движения “Во имя развития науки” представили свою окончательную позицию: правительство должно разработать гибкую политику предоставления права на отсрочку. “Мы нуждаемся в грамотных офицерах. Пусть студент будет иметь право на свободный выбор, сохраняя принципы непрерывности службы и образования”.

Э.Шармазанов заверил, что все предложения будут рассмотрены. “Круглый стол” будет продолжен.

Напомним, что студенты-участники движения “Во имя развития науки” бойкотировали занятия в знак протеста против ограничения права на отсрочку от армии. Тем не маенее, парламент принял закон “О военной службе и статусе военнослужащего”. Студенты согласились участвовать в организованном в Национальном Собрании “круглом столе” по этому вопросу.