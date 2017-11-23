Внесены ограничения в институт понятых

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании одобрило представленный Министерством юстиции проект закона РА “О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс”. Проектом предлагается внести ограничения в институт понятых. Представивший документ министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что ограничения обусловлены факторами здоровья и жизни понятых.

“Цель института понятых – добиться большей достоверности доказательств. Однако в этот институт уже начали вноситься изменения, некоторые страны полностью от него отказались, другие внесли ограничения. И это естественно, так как, во-первых, на смену понятым уже пришли технические средства, во-вторых, есть определенные действия, при которых присутствие понятых препдставляет опасность для их здоровья или жизни. …Поэтомау разработан проект, которым мы делаем шаг к ограничению применения института понятых”,- сказал Д.Арутюнян.