Правительство скрывает имена лиц, получивших именное оружие

С 2006 по 2017 гг. главы правительства Армении наградили именным оружием 107 человек, однако их личности остались неизвестными.

В аппарате правительства отказались предоставить нам список награжденных, объяснив это тем, что решения премьер-министра о награждении именным оружием являются правовыми актами, содержащими персональные данные.

Еще в декабре 2008 г. в ответ на запрос Hetq.am руководитель аппарата правительства Давид Саркисян предоставил список лиц, которые в период с апреля 2007 г. по 12 декабря 2008 г. получили от премьер-министра в качестве награды именное оружие. В тот период выяснилось, что такую награду премьер Тигран Саркисян вручил, в частности, наместнику предводителя Араратской епархии Армянской церкви Самвелу Кчояну.

На сайте правительства размещена также информация о том, что в 2002 г. тогдашний глава правительства Андраник Маркарян принял директора Федеральной пограничной службы РФ Константина Тоцкого, которого наградил именным оружием.

В 2011 г. премьер Тигран Саркисян на торжественном заседании по случаю Дня работника прокуратуры и 93-летия прокуратуры наградил именным оружием генпрокурора Агвана Овсепяна.

В 2009-ом опять-таки Тигран Саркисян издал приказ о награждении именным оружием начальника Полиции РА Алика Саркисяна.

В СМИ появились официальные сообщения об этом, однако сейчас правительство считает эту информацию содержащей персональные данные.

В прошлом году в ответ на наш аналогичный запрос правительство сообщило, что решения о награждении именным оружием являются публичными, и журналисты сами могут их найти.

Мы напомнили правительству об этом ответе, но никакого результата не последовало.

Исполнитиельный орган не объясняет, вследствие каких изменений указанные решения стали закрытыми и непубличными. Правительство упорно скрывает имена лиц, получивших в качестве награды именное оружие.

В 2015-2016 гг. предоставленные премьером три пистолета были признаны утратившими силу. Основанием для подобного решения послужила информация полиции. Можно предположить, что либо из этого оружия было совершено преступление, о чем полиция поставила в известность правительство, а последнее решило отозвать подарок, либо награжденный сам обратился в полицию с просьбой взять оружие обратно.

Несколько лет назад выяснилось, что из подаренных премьером пистолетов были совершенцы преступления. В частности в 2005 г. мэр города Нор Ачн Армен Кешишян из подаренного ему Андраником Маркаряном оружия убил директора арзнинского филиала компании “Электросети Армении” Ашота Мхитаряна.

В адресованном правительству запросе мы интересовались также тем, какая сумма была выделена из госбюджета за последние три года на приобретение именного оружия. В полученном ответе сообщалось, что в этих целях средства из госбюджета аппарату правительства не выделялись. При этом правительство не уточнило, на какие деньги приобреталось оружие. Было написано “из разных источников”, однако что это за источники, в аппарате правительства не сообщили.