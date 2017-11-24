Начал работу саммит Восточного партнерства ЕС (прямой эфир)

11:36, 24 ноября, 2017
В столице Бельгии Брюсселе сегодня начал работу саммит Восточного партнерства Евросоюза, в ходе которого предусмотрено подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения.
В столице Бельгии Брюсселе сегодня начал работу саммит Восточного партнерства Евросоюза, в ходе которого предусмотрено подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения.
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