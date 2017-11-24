Пятница, 24 ноября

Внешняя политикаПолитика

Начал работу саммит Восточного партнерства ЕС (прямой эфир)




В столице Бельгии Брюсселе сегодня начал работу саммит Восточного партнерства Евросоюза, в ходе которого предусмотрено подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения.


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