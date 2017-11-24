Бизнес-прошлое начальника 1-го отдела управления оперативной разведки КГД

В налоговой и таможенной системах трудно найти чиновника, который бы не имел дорогой недвижимости или крупных денежных средств. Об этом свидетельствуют представленные должностными лицами декларации об имуществе и доходах. Пользуясь лазейками в законе, чиновники либо скрывают свое имущество, либо представляют его неполностью. Комиссия же по этике высокопоставленных должностных лиц, не имея реальных рычагов воздействия, вынуждена “мириться” с недостоверными декларациями.

К числу состоятельных должностных лиц относится и начальник 1-го отдела управления оперативной разведки Комитета госдоходов Ваграм Адамян.

Согласно представленной Адамяном декларации, на момент вступления в должность 1 июля с.г. чиновник получал доход в размере около 2 млн драмов, который был образован за счет зарплаты и реализации имущества. При этом в декларации были указаны крупные денежные средства - 118,000,000 драмов и 130,000 долларов.

Подполковник налоговой службы Ваграм Адамян задекларировал 6 единиц недвижимости – 5 земельных участков и одно строение общественного назначения. У чиновника есть и дорогой автомобиль “RANGE ROVER SPORT 4.4”.

Мы выяснили, что до 1 марта с.г. Адамяну принадлежало ООО “Энергопромтрейд”, которое по данным налогового органа занимается оптовой торговлей машин и оборудования.

Компания была основана в марте 2014 г. жителем Еревана Кареном Амяном. В апреле 2015 г. Амян ушел из компании, и ее единственным акционером стал Ваграм Адамян, а с 1 марта с.г. единственным акционером является Моника Багдасарян, сестра директора компании Эдуарда Багдасаряна. Последний занимает эту должность со дня основания ООО. Не исключено, что смена акционера носит формальный характер и преследует цель не указывать в декларации реальные доходы.

В январе-июне 2017 года ООО “Энергопромтрейд”, уплатив налог в размере 53 млн 143 тыс. драмов, заняло 972-е место среди 1000 крупных налогоплательщиков.

Акционером коммерческй компании была также жена Адамяна – Наируи Адамян. Последняя с 1 сентября 2008 г. по 29 марта 2016 г. владела акциями ООО “Ванос-Вар”. Затем единственным собственником компании стал зарегистрированный в городе Апаране Гор Мхитарян. Отметим, что супруги Адамяны также имеют апаранскую прописку.

В 2012 г. ООО “Ванос-Вар” получило разрешение на добычу литоидной пемзы в общине Джрабер Котайской области, которое действительно до мая 2033 г. Добычей пемзы компания занималась и в Аштараке.

Сейчас в соответствии с разрешением, выданным 30 августа 2012 г., литоидную пемзу в этом регионе добывает правопреемник компании “Ванос-Вар” ООО “Кармир аваз” (“Красный песок”), которое было основано в апреле 2014 г.

Единственным акционером этой компании является зарегистрированный в Апаране Карен Сергоян, занимающий также должность директора ООО “Кармир аваз”. До 16 апреля 2014 г. Сергоян был также директором ООО “Ванос-Вар”, и в день ухода из этой компании он основал ООО “Кармир Аваз”.