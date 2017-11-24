В Ереване прошел семинар на тему «Атомная энергетика и ее роль в обеспечении безуглеродного энергетического баланса в мире»

24 сентября 2017 года в Национальном политехническом университете Армении эксперты рассказали о безопасности атомной энергетики и ее роли в обеспечении безуглеродного энергетического баланса во всем мире. Мероприятие было организованно Госкорпорацией «Росатом» в рамках сотрудничества России и Армении в сфере атомной энергетики.

Армения входит в список стран, которые подписали и ратифицировали Парижское соглашение, принятое в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оно регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере и предполагает, что Армения будет принимать активное участие в удержании роста глобальной средней температуры на планете. Сейчас более 40% электроэнергии страны генерируется за счет сжигания углеводородов[1] (уголь, газ), в результате в атмосферу выделяется большое количество углекислого газа. Участники семинара обсудили, как атомная энергетика может повлиять на улучшение экологической обстановки.

По словам Александра Нахабова, начальника отдела международного образования и сотрудничества Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, обеспечить стабильное развитие любого государства при одновременном сохранении экологической обстановки можно только за счет использования источников энергии, которые имеют минимальное воздействие на окружающую среду, в первую очередь за счет минимальных выбросов вредных веществ и углекислого газа.

«Сейчас в мире около двух третей электроэнергии производятся за счет сжигания угля, газа и нефти, в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных веществ. Если при увеличении спроса на электроэнергию сохранить структуру ее производства, то экологическая ситуация на планете может стать критической. Многие страны мира уже строят станции, использующие энергию солнца, ветра, воды и энергию атома. При этом у атомной энергетики нет альтернативы в качестве источника базовой нагрузки. Производство электроэнергии на АЭС не зависит от времени суток или климатических и географических условий. Поэтому именно атомная энергетика является основой безуглеродного энергетического баланса, который необходимо формировать в сочетании с другими видами безуглеродной генерации. Таким образом, любая страна сможет обеспечить развитие экономики, внося при этом свой вклад в улучшение экологической ситуации на нашей планете», - отмечает Александр Нахабов.

Участники семинара также обсудили безопасность современных атомных электростанций. Сегодня на АЭС установлены активные и пассивные системы безопасности, которые практически сводят к нулю возможности негативных последствия эксплуатации станций.

«Ядерный энергоблок готов среагировать на любые нарушения в работе, что бы ни было их причиной: внутренние нежелательные процессы или внешние агрессивные воздействия, – и остановить реактор, обеспечив его надежное охлаждение. Все это делает современные АЭС одними из самых безопасных и надежных источников энергии», говорит старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Акатов.

«На Мецаморской АЭС ведется постоянный мониторинг экологической обстановки, в результате чего мы можем сказать, что станция безопасна как для ее сотрудников, так и для населения. Атомная станция обеспечила около 40% от всей электроэнергии, произведенной в Армении в прошлом году» – отметил заместитель директора АЭС Гера Севикян.