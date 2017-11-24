Парафировано Соглашение об общей авиационной зоне между Арменией и Европейским союзом

24 ноября, в присутствии министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и руководителя управления авиационных соглашений Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Карлоса Бермеджо Акосты, заместитель министра иностранных дел Карен Назарян и главный переговорщик со стороны Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Клаус Гейл парафировали Соглашение об общей авиационной зоне между Арменией и ЕС.

Соглашение, в числе ряда преимуществ для сторон, предусматривает возможность присоединения Армении к единой авиационной зоне ЕС, а также внедрение лучшего европейского опыта в авиационной сфере Армении.