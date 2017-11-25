“Монте научил нас любить…”

25 ноября Национальному герою Армении и Нагорно-Карабахской Республики,
командиру сил самообороны Мартунинского района Монте Мелконяну
исполнилось бы 60 лет. Hetq.am побеседовал с руководителем администрации
Мартунинского района, боевым товарищем Монте Каро Товмасяном.
“С Монте я познакомился 22 февраля 1992 года в селе Чартар. Мы освобождали
огневые точки, и во второй половине дня, когда наши силы уже продвинулись
вперед, в месте пересечения населенных пунктов Мартуни, Физули и Чартар я
встретил человека, который, держа в руках 6карту, пытался сориентироваться в
местности. Я подошел к нему и спросил, что его интересует. “А ты кто?” – спросил
он. Я ответил, что вхожу в Чартарский отряд. Задав друг другу еще несколько
вопросов, мы и познакомились”,- рассказал Каро.
О требовательности Монте-командира говорят все, кто прошел с ним боевой путь.
“Он был строгим, но очень справедливым. Если ставил задачу, то ее надо было
выполнить. Если не выполняли, он проявлял строгость: очень долго и сердито
объяснял, почему надо было добиться выполнения задачи. Объяснял очень
подробно, чтобы в следующий раз все было сделано как положено. Однажды мы
прошли вперед и наши танки оказались на заминированном противником поле.
Сложилась безвыходная ситуация. Я выяснил, что случилось, и доложил Монте,
добавив, что за десять минут ребята смогут выехать с поля. Монте не поверил.
Тогда я предложил ему заключить пари. Он сказал: если не смогут выехать, я
отрежу тебе голову. Мы засекли время. Ровно через десять минут танк сдвинулся
с места. “Смотри,- сказал я, - танк едет”. “Ну что ж, ты спас свою голову”,- ответил
Монте.
По словам Каро, благодаря Монте Мелконяну наши бойцы не только постигали
все тонкости военного дела, но и приобретали лучшие человеческие качества.
“Мы были уже зрелыми людьми, но он успел воспитать нас, передал нам свои
качества. Монте научил нас быть настоящими патриотами, любить людей, да и не
только людей. Он вообще научил нас любить, был очень внимателен к
окружающим, замечал все красивое.
Была ранняя весна. Мы шли проверять позиции. Не доходя до нужного места,
Монте остановился рядом с солдатами, посмотрел на поля и сказал: “Какие у нас
красивые позиции”. Я подумал: наконец-то он остался доволен нашей работой.
“Мы старались, Аво джен”,- сказал я. А он в ответ: “Я не наши позиции имел в
виду, а поле, цветы…”
Его отрицательным качеством было, наверное, то, что свою семейную жизнь он
отодвинул на второй план. У приезжающих из-за границы друзей просил лишь то,
что нужно было солдатам на поле боя”,- отметил наш собеседник.
Он заверил, что продолжатели дела Аво есть. В качестве примера Каро привел
апрельскую войну и наших героев. Сегодня в различных военных частях Арцаха
можно встретить командиров, которые много лет назад были солдатами Монте.
Все они пытаются быть такими же честными, как Монте.
Родившегося в Соединенных Штатах Монте Мелконяна мартунинцы считают
своим земляком. 25 ноября по случаю 60-летия командира Аво, как прозвали
Монте в Арцахе, в Мартуни состоятся праздничные мероприятия.
На фото: Монте и Каро Товмасян