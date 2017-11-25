В период с 19-го по 25-е ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялась относительно спокойная оперативная обстановка, сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

В указанный период противник нарушал режим прекращения огня в основном из стрелковых видов оружия, применив на северном участке линии соприкосновения также 60-мм миномет (1 снаряд).

“Передовые подразделения Армии обороны воздержались от ответных действий и продолжали предпринимать необходимые шаги по организации надежной обороны боевых позиций”,- говорится в сообщении МО РА.