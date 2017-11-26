Самвел Карапетян намерен изучить запасы нефти и газа в Армении

Зарегистрированное 4 октября этого года ООО “Армянская компания нефти и газа” подала заявку на геологическое изучения нефти и газа в 1-ом и 3-ем условных блоках территории Армении.

Единственным акционером ООО является ЗАО “Энергоинвест холдинг”. В свою очередь его единственным акционером является ОАО “Разданская энергетиеская организация”, 100% акций которой принадлежат ЗАО “Ташир Капитал”. Акции этого ЗАО принадлежат главным образом семье Карапетянов, точнее, Самвелу Карапетяну и его детям.

Карапетяны расширили границы своего бизнеса

Судя по документам госреестра компаний, Самвел Карапетян расширил свою бизнес-деятельность в Армении, приобретя также крупные ГЭС. В октябре 2016 г. ЗАО “Энергоинвест холдинг” приобрело 100% акций ООО ”Дзорагет гидро”, эксплуатирующее Дзорагетскую ГЭС.

ЗАО “Энергоинвест холдинг” является также собственником зарегистрированного в феврале этого года ООО “Дебед гидро”. Компании принадлежат и 90% ООО “Инвестмент медиа групп” с уставным капиталом 539 млн драмов, которое, по данным Комитета госдоходов, занимается производством электроэнергии.

Примечательно, что 5% этой компании принадлежат Нарине Суварян, жене бывшего помощника президента РА Сержа Саргсяна Севака Лалаяна. Напомним, что год назад Лалаян был освобожден от занимаемой должности.

Где будет Самвел Карапетян искать нефть и газ

1-й и 3-й подблоки охватывают Ширакскую, Лорийскую и Тавушскую области. Первая условная территория изучений имеет точки соприкосновения с армяно-турецкой и армяно-грузинской границами, третья территория – с армяно-грузино-азербайджанской границей.

С целью обнаружения нефти и природного газа предусматривается осуществить сейсмо-разведочные полевые работы на площади 700 кв. километров, которая охватывает пять участков. Если полученные результаты окажутся положительными, то будут пробурены поисково-разведочные скважины соответствующей глубины.

Предусмотренные для изучения территории охватывают флористические районы Армянского нагорья и Центрального Кавказа. Там находится ряд особо охраняемых территорий, в частности озеро Арпи, Дилижанский национальный парк, а также несколько заповедников.

Лесная зона отмечена зеленым цветом

В представленном для проведения экологической экспертизы проекте отмечается, что поскольку предусмотренные работы должны быть осуществлены методом сейсмолокации, то с экологической точки зрения он не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

“Данный метод позволяет проводить геологическое исследование на покрытых лесами территориях без осуществления вырубок”,- говорится в проекте ООО “Армянская компания нефти и газа”.

Согласно программе, на изучение территории площадью 800 кв.метров потребуется сумма, эквивалентная 100 млн российских рублей.

Геологическое изучение будет проводить российское ООО “Технический центр “Геоимпульс”. Компания также взяла на себя обязательство обучить армянских специалистов.

5 декабря в 11.00 в здании администрации Тавушской области состоятся публичные слушания по заявке на предварительную оценку геологического изучения запасов нефти и природного газа на окружающую среду.

Напомним, что это третья заявка на поиск нефти и газа на территории Армении.