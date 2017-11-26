Понедельник, 27 ноября

ПромышленностьЭкономика

Самвел Карапетян намерен изучить запасы нефти и газа в Армении



Зарегистрированное 4 октября этого года ООО “Армянская компания нефти и газа” подала заявку на геологическое изучения нефти и газа в 1-ом и 3-ем условных блоках территории Армении.

Единственным акционером ООО является ЗАО “Энергоинвест холдинг”. В свою очередь его единственным акционером является ОАО “Разданская энергетиеская организация”, 100% акций которой принадлежат ЗАО “Ташир Капитал”. Акции этого ЗАО принадлежат главным образом семье Карапетянов, точнее, Самвелу Карапетяну и его детям. 

Карапетяны расширили границы своего бизнеса

Судя по документам госреестра компаний, Самвел Карапетян расширил  свою бизнес-деятельность в Армении, приобретя также крупные ГЭС. В октябре 2016 г. ЗАО “Энергоинвест холдинг” приобрело 100% акций ООО ”Дзорагет гидро”, эксплуатирующее Дзорагетскую ГЭС.

ЗАО “Энергоинвест холдинг” является также собственником зарегистрированного в феврале этого года ООО “Дебед гидро”. Компании принадлежат и 90% ООО “Инвестмент медиа групп” с уставным капиталом 539 млн драмов, которое, по данным Комитета госдоходов, занимается производством электроэнергии.

Примечательно, что 5% этой компании принадлежат Нарине Суварян, жене бывшего помощника президента РА Сержа Саргсяна Севака Лалаяна. Напомним, что год назад Лалаян был освобожден от занимаемой должности. 

Где будет Самвел Карапетян искать нефть и газ

1-й и 3-й подблоки охватывают Ширакскую, Лорийскую и Тавушскую области. Первая условная территория изучений имеет точки соприкосновения с армяно-турецкой и армяно-грузинской границами, третья территория – с армяно-грузино-азербайджанской границей.

С целью обнаружения нефти и природного газа предусматривается осуществить сейсмо-разведочные полевые работы на площади 700 кв. километров, которая охватывает пять участков. Если полученные результаты окажутся положительными, то будут пробурены поисково-разведочные скважины соответствующей глубины.

Предусмотренные для изучения территории охватывают флористические районы Армянского нагорья и Центрального Кавказа. Там находится ряд особо охраняемых территорий, в частности озеро Арпи, Дилижанский национальный парк, а также несколько заповедников.

Лесная зона отмечена зеленым цветом 

В представленном для проведения экологической экспертизы проекте отмечается, что поскольку предусмотренные работы должны быть осуществлены методом сейсмолокации, то с экологической точки зрения он не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

“Данный метод позволяет проводить геологическое исследование на покрытых лесами территориях без осуществления вырубок”,- говорится в проекте ООО “Армянская компания нефти и газа”.

Согласно программе, на изучение территории площадью 800 кв.метров потребуется сумма, эквивалентная 100 млн российских рублей.  

Геологическое изучение будет проводить российское ООО “Технический центр “Геоимпульс”. Компания также взяла на себя обязательство обучить армянских специалистов.

5 декабря в 11.00 в здании администрации Тавушской области состоятся публичные слушания по заявке на предварительную оценку геологического изучения запасов нефти и природного газа на окружающую среду.

Напомним, что это третья заявка на поиск нефти и газа на территории Армении. 


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Комментарии (5)
1. Վաչե09:19 - 26 ноября, 2017
Այս ձեռնարկը կարծում եմ հերթական ավանդյուրա է, որը ավելի շատ քաղաքական նպատակներ է հետապնդում, քան գիտահետազոտական կամ տնտեսական։ Սա մի միջոցառում է ,որի արդյունքում ապահովվում է ռուսական ևս մեկ կազմակերպության ներթափանցումը Հայաստան։ Խիստ կասկածելի է, նրանց նավթն ու գազն է հետաքրքրում, թե մեկ այլ բան։ Ցանկացած երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություն կատարվում է որոշակի սեյսմոլոգիական պրոֆիլների միջոցով , որոնք ծածկում են ուսումնասիրվող տարածքը։ Պրոֆիլներն հետաղոտելու համար պարտադիր պետք անցնեն ծանր սեյսմո֊տեխնիկական միջոցներ, որոն չեն կարող չվնասել շրջակա միջավայրին։ Իսկ եթե հարգարժան հեղինակը գրում է, որ նշված հետզոտությունները անվնաս են բնությանը ապա նա անուղակիորեն հաստատում է մեր կասկածները, այն մասին, որ նման հետազոտույունների ծրագիր չկա, տվալ ձեռնարկը որևե կապ չունի նավթ ու գազի որոնողական աշխատանքների հետ։ Դա Հայաստանը ռուսիֆիկացնելու ծրագրի բաղադրիչներից մեկն է, որն ուղեկցվելու է նաև փողերի լվացումով և այլ հակահայկական գործողություններով։ Տարօրինակն այն, որ լռում են հանրաճանաչ հայ երկրաբաններն ու երկրաֆիզիկոսները, ովքեր քաջատեղյակ են նման տխրահռչակ մի քանի ձեռնարկների։ ;
2. Լևոն10:24 - 26 ноября, 2017
Անընդհատ Ննրանոր դեմքեր են հայտնվում Հայաստանի ընդերքը քանդել ցանկացողների շարքերում։ Դանակներով հարձակվել են մեր բնաշխարհի վրա ու խոցոտում են չորս կողմից։
3. Հայկ19:48 - 26 ноября, 2017
Սամվել Կարապետյանը թող գնա իրենց՝ Ռուսաստանի անմարդաբնակ տայգաներում նավթ ու գազ որոնի։ Երևի այնտեղ այլևս թալանելու բան չի մնացել, կենտրոնացել է մեր երկրի վրա։
4. Լուսիկ22:37 - 26 ноября, 2017
Նաֆտի պաշարներով հարուստ Սաուդյան Արաբաիան պլանավորել է 2030թ անցնել 100% էկոլոգիան պահպանող արևաին էներգիայի արտադրությանը, որը նաև կարտահանվի, իսկ Սամվել Կարապետյանը ուզում է գտնել նաֆտ, գազ: Իհարկե, նաֆտ, գազ կարելի է գտնել Հայաստանում դժվար հասանելի խորության տակ, ինչի պատճառով ոսկու գին կունենան: Ի՞նչու, երբ աշխարհը զարգանում է այլ ուղղությամբ: Համոզված եմ, որ ոչ հեռու ապագայում Իլոն Մասկի նման հանճարները զարմանալի լուծումներ կառաջարկեն էներգետիկ ոլորտում. գազի, նաֆտի դարը մոտենում է ավարտին:
5. Ալեքանդր12:22 - 27 ноября, 2017
Ընկերությունը պարտավորվել է նաև պայամանգրի գործելու ժամանակահատվածում ծախսել տարեկան՝ երկրաբանական ուսումնասիրության ամբողջ ժամանակահատվածի համար 150.0 հազար դրամ, արդյունահանման համար` 300.0 հազար դրամ: Կարծում եմ նշված թվերը շատ փոքր են , երեւի հազարը պետք է միլիոն լինի:
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