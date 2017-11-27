Жизнь на армяно-турецкой границе

Тлик – населенное езидами село в Арагацотнской области. Это приграниичный населенный пункт, расположенный в нескольких десятках метров от реки Ахурян на армяно-турецкой границе. Здесь проживают 18 семей, остальные дома либо закрыты, либо заброшены. Хотя тликцы подчеркивают, что главной причиной отъезда людей из села вляется питьевая вода, которой они лишились в 1993 году, староста Славик Салоян утверждает, что люди уезжают, так как жить здесь очень трудно.

Питьевую воду в Тлик привозят на водовозах каждые 7-10 дней, хотя в селе есть действующая система питьевой воды. Воду для орошения берут из реки Ахурян. Ее собирают в больших цистернах, установленных рядом со зданием сельской администраации. В 1997 г. при содействии американской организации “Спасем детей” был установлен насос. Однако он часто портится, а денег на починку или покупку нового нет. Речную воду используют для купания животных, стирки, других бытовых нужд. Из-за отсутствия оросительной системы в Тлике считанное число деревьев.

В селе нет детского сада и магазина. За покупками приходится ездить в село Арагацаван, которое находится в 12 километрах. Учителя основной школы с пессимизмом говорят о будущем Тлика. Они утверждают, что если власти будут продолжать игнорировать проблемы приграничного населенного пункта, то вследствие миграции он когда-нибудь опустеет. И на это им нечего возразить.