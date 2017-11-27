Эдвард Налбандян принял председательство Конференции министров иностранных дел Франкофонии

26 ноября на проходящей в Париже Министерской конференции Франкофонии министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял председательство в Министерской конференции Международной Организации Франкофонии, которая объединяет 84 стран-члена, ассоциированных государств и стран-наблюдателей.

Во время торжественной церемонии, которая состоялась по окончании конференции, министр иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзаки передал председательство в Министерской конференции Франкофонии министру иностранных дел Армении Эдварду Налбандяну.

В своей речи на церемонии передачи председательства, Министр Налбандян сказал:

Уважаемая госпожа Генеральный секретарь,

Уважаемые коллеги,

В момент, когда Армения принимает председательство в Министерской конференции Франкофонии, я чувствую гордость за эту оказанную Армении честь.

Еще раз хочу выразить глубокую признательность главам государств и правительств Франкофонии за то, что доверили Армении проведение XVII Саммита Франкофонии.

Уважаемая госпожа Генеральный секретарь,

Уважаемые коллеги,

Мы осознаем, какая большая работа нам предстоит. В первую очередь, необходимо обеспечить успех саммита, в плане организации. В этом направлении мы ожидаем тесного сотрудничества с председательством Мадагаскара, с Вами, госпожа Генеральный секретарь, а также с правительствами и государствами-членами Франкофонии.

Я хотел бы поблагодарить своего коллегу из Мадагаскара. Отныне Армению и Мадагаскар объединяют как исторические, так и символические связи.

Уважаемый коллега,

Вы получили председательство в Министерской конференции Франкофонии в Армении, а сейчас вы передаете это председательство Армении, не говоря уже о том, что именно в Антананариву было принято решение о проведении следующего саммита Франкофонии в Ереване.

Мы также намерены работать на совместной и постоянной основе с Тунисом, которому Армения передаст честь и привилегию организации следующего Саммита нашей Организации.

Уважаемая госпожа Генеральный секретарь,

Уважаемые коллеги,

Так мы воспринимаем сотрудничество в нашей франкоязычной семье. Мы намерены работать со всеми вами, чтобы обеспечить успех Саммита в Ереване, так как успех этого Саммита - это коллективный успех всех нас, общий успех нашей франкоязычной семьи.

Спасибо.

Этим я объявляю 34-ю Конференцию министров Франкофонии закрытой.’’

Министр иностранных дел Армении, председатель Министерской конференции Франкофонии Эдвард Налбандян, Генеральный секретарь Франкофонии Микаэль Жан, министр иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака и Государственный секретарь Франции по вопросам Европы и Франкофонии Жан-Батист Лемуан выступили на совместной пресс-конференции по итогам Министерской конференции Франкофонии.