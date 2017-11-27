Министерская конференция Франкофонии единогласно утвердила предложения Армении по проведению саммита в Ереване

26-го ноября, на 34-ой Министерской конференции Франкофонии в Париже были представлены подготовительные работы в связи с предстоящим в Ереване в 2018 году саммитом.

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян представил на утверждение участников Конференции даты сессий уставных органов организации, символ саммита, лозунг и основные темы дискуссий.

По предложению Армении, было решено Саммит Франкофонии в Ереване провести 11-12 октября 2018 года, а сессии уставных органов МОФ - в соответствии со следующим графиком: 7 октября заседание Постоянного совета Франкофонии, 8-9 октября сессия Министерской конференции Франкофонии.

Тема “Жить вместе” была подтверждена Министерской конференцией Франкофонии как лозунг Ереванского саммита. В этой связи, Эдвард Налбандян сообщил, что этот лозунг будет заложен в основу “Ереванского пакта”, нового основополагающего документа, который будет предложен Международной организации Франкофонии. По словам министра, Пакт будет отражать универсальные ценности Франкофонии - защиту прав человека и народов, демократию, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьбу против таких явлений как ксенофобия, нетерпимость, дискриминация и призывы к ненависти.

Участники министерской конференции посмотрели фильм об Армении, который представляет условия проведения саммита, место проведения сессий, инфраструктуру и другие организационные вопросы.

Министерская конференция Франкофонии единогласно одобрила все предложения Армении по проведению саммита в Ереване.