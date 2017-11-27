НСС: в Армении средняя зарплата в январе-октябре составила около 190 тысяч драмов

В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная зарплата в Армении составила 189.972 драма. По данным Национальной статистической службы РА, средняя зарплата в стране по сравнению с тем же периодом 2016 г. выросла на 2.6%.

В частности, в негосударственном секторе средняя зарплата выросла, а в государственном - снизилась.

Согласно данным НСС, в январе-октябре среднемесячная номинальная зарплата в госсекторе составила 159.597 драмов, что на 0,1% меньше показателя того же периода прошлого года.

Что касается частного сектора, то здесь средняя зарплата достигла 226.489 драмов, что на 3,6% больше прошлогоднего показателя.

По официальным данным в 2016 г. среднемесячная номинальная зарплата в Армении составляла 174.445 драмов.