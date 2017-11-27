Увеличились объемы производства электроэнергии

В январе-октябре этого года в Армении было произведено 6.313 млрд кВт/ч электроэнергии. По сравнению с январем-октябрем 2016 г. объемы выработки выросли на 5,4%, сообщает Национальная статистическая служба РА.

Судя по данным НСС за январь-сентябрь 35% выработанной электроэнергии пришлись на тепловые электростанции, около 32% - на ГЭС, около 33% - на Армянскую атомную станцию. Таким образом, рост выработки электроэнергии, как показывает статистика, обеспечили ТЭЦ.

Напомним, что в 2016 г. в Армении было произведено 7,3 млрд кВт/ч электроэнергии, что по сравнению с показателем 2015 г. меньше на 6,2%.