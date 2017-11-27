“Рудник не откроется. Государство – это народ, а народ не хочет, чтобы рудник открылся”,- говорит ардвиец Вило Агванян

1 декабря с участием жителей общины Мгарт состоится обсуждение поданной в Министерство окружающей среды РА второй заявки ООО “Мирам” на предварительную оценку геологических работ на Шекахбюрском золото-полиметаллическом рудопроявлении в 2017-2020 гг.

Обсуждение первой заявки, которое должно было состояться 26 июля этого года, было сорвано усилиями жителей общины Ардви. В первой заявке ООО “Мирам” для проведения геологических работ предусмотрело 54 га пастбищ, принадлежащих общине Мгарт, и 146 га пастбищ, принадлежащих общине Ардви.

После событий 26 июля компания “Мирам” в своей второй заявке оставило лишь 54 га территории Мгарта. Именно с целью получения согласия мгартцев компания обратилась к бывшему старосте общины, ныне адмиистративному руководителю Ерванду Навасардяну. “Пришли, сказали, что хотят представить мгартцам свои программы, я и дал согласие”,- рассказал Hetq.am Ерванд.

Ерванд Навасардян

4 октября Е.Навасардян вместе с 15 единомышленниками из администрации Мгарта обсудил заявку и дал согласие ООО “Мирам” на поиски золота на площади 54 га в районе пастбищ Мгарта. “Нам сказали, что они решат вопрос воды, что даже получили от правительства деньги. Сказали, что эту сумму предоставят только Мгарту, Ардви финансирование не получит. Люди согласились только ради решения проблемы воды”,- пояснил Ерванд Навасардян.

Он знает, что поисковые работы и эксплуатация Шекахбюрского золотоносного рудника нанесут серьезный ущерб их соседям ардвинцам: “Я против поисковых работ на Шекахбюрском рудопроявлении. Почти 99 процентов населения Мгарта тоже против”.

Шекахбюр

Если в первой заявке было указано, что Ардви находится в 700 метрах по прямой от Шекахбюра, то во второй заявке Ардви была представлена как община, находящаяся в 1800-1900 метрах от границы рудника.

Эта хитрая уловка ООО “Мирам” не осталась незамеченной ардвинцами. “Если на руднике начнут выполняться работы, то опасные для жизни тяжелые металлы, в том числе цинк, мышьяк, попадут в поступающую в Ардви питьевую и оросительную воду. Эту воду пьют около 200 голов крупного и 400 голов мелкого рогатого скота”,- пояснил член Ардвинской инициативной группы, горняк Сурен Киракосян.

По его словам, 26 июля председатель Союза зеленых Акоп Санасарян принес с собой в Ардви карту разведочных работ, проведенных в Шекахбюре в советские годы. Эколог сообщил, что на территории рудопроявления имеется также уран, который представляет опасность для населения. Кроме того, основные потоки рудниковых вод потекут в сторону Ардви. Мгартцы отметили, что дующие со стороны Шекахбюра ветры принесут пыль с рудника в село. “Вторая заявка составлена хитро, из-за чего под угрозой окажутся здоровье наших детей и наши культурные памятники. Запускать рудник на склонах нависающей над Ардви горы Шекахбюр просто преступление. Я убежден, что если мгартцы, не дай Бог, дадут согласие на осуществление этого проекта, то следующим шагом компании “Мирам” станет проведение работ в Ардви”,- отметил Сурен Киракосян.

Тэло Агванян

Житель Ардви Тэло Агванян, касаясь предстоящих 1 декабря публичных слушаний по второй заявке на проведение разведочных работ на территории Шекахбюрского рудопроявления, заявил: “Рудник не откроется. Мне больше нечего сказать. Пусть заходят хоть со стороны Мгарта, хоть со стороны Италии”.

Агваняна поддержал другой ардвиец, Вило Агванян: “Рудник не откроется. Государство – это народ, а народ не хочет, чтобы рудник открылся”. “Если правительство хочет, чтобы народу было хорошо, пусть создаст в нашем селе турбазу, построит теплицы, а не эксплуатирует рудник, который уничтожит село и наши святыни”,- сказал бывший староста Ардви Армо Ваграмян.

Вило Агванян

“Ладно, предположим, кто-то лет пять будет платить государству 25-26 процентов НДС. Но давайте разберемся, что выгоднее для государства – 5-летний налог или увеличение численности населения в нашем и соседнем селах, развитие животноводства и туризма. Мы хотим идти в этом направлении”,- сказал Сурен Киракосян.

По его словам, сегодня по программе ООН в Ардви строится теплица, бывший староста Самвел Киракосян хочет выращивать малину. ООН планирует осуществить в 20 сельских общинах, в том числе в Ардви, программу развития туризма. В связи с этим представители организации приехали в село, но, увидев, какая ситуация сложилась из-за компании “Мирам”, решили подождать. “В случае появления рудника о строительстве турцентра не может быть и речи. Рудник может действовать 5-10 лет, а что будут делать ардвинцы после этого? Говорят, рудопроявления имеются таже в Качачкуте, Дсехе, Агви, Марце, Цахкашате, Дзагидзоре. Так давайте, разрушайте всё, а мы оставим и уедем из Армении”,- возмущенно сказал Сурен.

Сурен Киракосян

По словам молодого горняка, у ардвинцев любовь к родине начинается с Ардви. Первый дом здесь построил дед Сурена. Над домом трудился и его отец. “Мои прадеды покоятся в этой земле уже 300 лет. Я могу показать вам могилу деда моего деда. В 1820-х годах они приехали сюда и основали Ардви, здесь и похоронены. Как я могу из-за рудника забрать детей и уехать из Ардви…”- с горечью сказал Сурен.

“Что вы будете делать, если 1 декабря мхартцы вдруг дадут согласие на проведение геологических работ на Шекахбюрском рудопроявлении?” – поинтересовалась я у Сурена. “Я убежден, что мгартцы все понимают и не пойдут на этот шаг. Но если это все же случится, то мы не позволим, чтобы Шекахбюрский рудник эксплуатировался. Все опасности от его эксплуатации нависнут над ардвинцами”,- сказал мой собеседник. По его словам, на парламентских выборах 80 процентов избирателей в Ардви голосовали за правящую Республиканскую партию. “Но сегодня эта партия не дает оценку действиям ООО “Мирам”, из-за которых ардвинцы оказались в тяжелом положении”,- отметил Сурен.