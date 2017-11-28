Министр транспорта с целью строительства гостиницы в Цахкадзоре купил земельный участок за 44 млн драмов

В Армении многие стремятся получить должность только для того, чтобы обогатиться, расширить свой бизнес, увеличить капитал. Министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян пришел в госсектор из частного. В последние годы он занимал должность председателя совета директоров ЗАО "GNC-альфа” (“Ростелеком”). Пост министра Мартиросян занял 20 сентября 2016 г. До этого он никогда не был на государственных должностях.

Ваан Мартиросян слывет человеком богатым. Его стремление к обогащению не остановило и получение государственной должности. По данным наших источников, в последние месяцы Мартиросян часто бывал в городе Цахкадзоре. Оказалось, что его визиты носили “деловой” характер. В октябре этого года министр приобрел выставленный на торги земельный участок площадью 0,969 га в Цахкадзоре.

Участок был продан министру по стартовой цене - 43,837,560 драмов, то есть 4.524 драма за один квадратный метр, что намного ниже рыночной стоимости. Местность тоже была выбрана не случайно. Земля находится примерно в полукилометре от канатной дороги, рядом ведется строительство гостиницы, принадлежащей губернатору Котайкской области.

Примечательно, что в октябре 2017 г. общинный бюджет Цахкадзора по части поступлений от реализации земель был выполнен на 996.01%, или на 58 млн драмов.

В ответ на наш письменный запрос мэр Цахкадзора сообщил, что впервые Ваан Мартиросян обратился в администрацию города 30 сентября 2017 г. для приобретения около 1 га земли. Цель приобретения участка – строительство гостинично-санаторного комплекса. В администрации предложили вышеуказанный участок, так как он находится в предназначенной для отдыха особо охраняемой зоне.

Имущество Ваана Мартиросяна

20 сентября 2016 г. Ваан Мартиросян, вступая в должность министра транспорта и связи, представил в Комиссию по этике высокопоставленных лиц декларацию об имуществе и доходах, в которой были указаны доходы в размере 26 млн драмов, около 628 тыс. долларов и около 322 тыс. евро.

Финансовых средств у министра транспорта было так много, что он выдавал займы, которые в указанный период составили 12 млн 200 тыс. драмов и 520 тыс. долларов.

В.Мартиросян задекларировал также 7 единиц недвижимости и 3 автомобиля.

В декларации, представленной на момент вступления в должность в 2017 г., размеры денежных средств и доходы министра подверглись изменениям.

Ваан Мартиросян указал предоставленные им займы - 19,500,000 драмов и 520,000 долларов, дивиденды от ценных бумаг на сумму 50,000 драмов, денежные средства – 67 млн драмов, 622 тыс. долларов, 320 тыс. евро, полученные доходы – 31,869,411 драмов.

В качестве недвижимости в декларации записаны 1 земельный участок, 1 особняк, 2 гаража, 2 квартиры, 1 строение общественного назначения, а также автомобили “Мерседес-Бенц S350 L” “Мерседес- Бенц S350 L4 MATIC” “Порше Панамера GTS 4.8”.

Отметим, что Ваан Мартиросян любитель дорогой недвижимости. В 2016 г. также он приобрел земельный участок за 24 млн драмов. В том же году его доход составлял около 110 млн драмов. Жена министра, Ануш Ордян, в 2016 г. задекларировала доход в размере около 4 млн драмов, а также 3 млн драмов, 7.700 долларов и 68 тыс. 200 евро.