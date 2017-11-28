Обнаруженное на днях на нейтральной полосе между позициями тело военнослужащего азебайджанских вооруженных сил было передано Азербайджану

28 ноября на участке Ерасх-Садарак армяно-азербайджанской государственной границы при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) тело военнослужащего вооруженных сил Азербайджана было передано представителям ВС Азербайджана.

Напомним,что утром 23-го ноября, напротив одной из боевых позиций на юго-западном участке государственной границы Армении, на нейтральной полосе между позициями, военнослужащими ВС РА был обнаружен труп военнослужащего азербайджанских вооруженных сил.

По полученным оперативно-разведывательным данным, вышеуказанный военнослужащий являелся капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после имевшего места преступления в войсковой части совершил побег.