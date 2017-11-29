“Я стесняюсь того, что приходится просить деньги…” – говорит мать раненного на передовой 21- летнего Альберта Даллакяна

В палате на столе лежит тарелка с жареной картошкой и котлетами, которые предназначены для Альберта. Сегодня занятие по реабилитации продлилось дольше обычного. На подоконнике лежит папка с рентгеновскими снимками, к окну прислонена Библия.

С июня прошлого года для матери 21-летнего Альберта Даллакяна Армине Казарян мир ограничился больничными стенами. В ходе беседы 39-летняя женщина часто вздыхает и смахивает слезы. Армине сама не знает, откуда берутся силы на то, чтобы выдержать все выпавшие на ее долю испытания.

Об истории Альберта Даллакяна мы писали в сентябре прошлого года. 24 июня 2016 г. находившийся на одной из боевых позиций Альберт спустился в блиндаж, где офицер разбирал чье-то оружие и случайно выстрелил ему в голову. Первую помощь тяжелораненному оказал один из солдат, после чего Альберта доставили в госпиталь в Мартуни. Там врачи удивились, что военнослужащего с таким ранением удалось довезти до госпиталя. “У него были повреждены левое полушарие, главная артерия… Врачи тогда дали ему несколько часов жизни…” – рассказала Армине.

В январе этого года Следственный комитет распространил сообщение о том, что по факту нарушения правил обращением с оружием лейтенанту А.Наапетяну выдвинуто обвинение, предусматривающее перевод в штрафбрат сроком до трех лет, либо лишением свободы сроком до четырех лет.

Армине показывает нам рентген-снимки и описывает нынешнее состояние сына. За эти месяцы у Альберта восстановились память и частично зрение. Сейчас у него бывают сильные судороги, во время которых тело немеет, и он на час теряет сознание. В последний раз такая судорога была у Альберта три месяца назад.

“Честно говоря, мы уже готовились к пластической операции, из Германии должны были привезти титан. И вдруг во время одного из обследований выяснилось, что по непонятной причине у Альберта произошла спайка мозговой артерии и вены, в результате чего образовалось что-то вроде кисты. Сейчас я очень боюсь повышения давления, из-за чего эта киста может лопнуть, что чревато необратимыми последствиями. Врач даже сказал, что у сына в голове как будто бомба, которая может “взорваться” даже от чихания. Именно это беспокоит меня больше всего”,- сказала Армине.

По вопросу операции два месяца назад она обратилась в Министерство обороны. Там сказали, что в Армении есть врачи, которые делают подобные операции. Армине встретилась с этими врачами, однако один из них сказал, что удаляет только гематомы, а другой сообщил, что у них нет соответствующей аппаратуры. По словам женщины, подобные операции делают в университетской больнице N1, но для такого случая, как у Альберта, у этих врачей нет необходимого опыта и нужной аппаратуры. Не дай бог, если будет затронут нерв, тогда это может иметь необратимые последствия. Сами врачи не дают никаких гарантий…” – сказала Армине.

Гарантии дают в Москве и Германии, но для поездки туда нужны деньги. Из больницы города Гайльдельберга в Германии сообщили, что их нейрохирурги подсчитали общую стоимость такой операции – она составляет 35.200 долларов.

В Минобороны заявили, что не оплачивают операции за границей. Армине в отчаянии, она не знает, что делать, и злится от бессилия.

“Солдат после операции оказался в таком состоянии, и получается, что он им уже не нужен? Они закрыли эту страницу? Альберт как инвалид первой группы получает 91 тысячу драмов. Это единственная помощь от государства. А мы только на 120 тысяч драмов каждый месяц покупаем лекарства…” – отметила Армине. Отец Альберта работает в Ростове-на-Дону, но и там дела идут неважно.

Альберт Даллакян учился на факультете управления Ростовского государственного университета. Решил взять академический и вернуться в Армению, чтобы пойти служить в армию. С этого года он стал студентом заочного отделения факультета управления Ереванского государственного университета. Большую помощь в этом вопросе оказала общественная организация “Сатар”. Альберт продолжает работать с логопедом, благодаря чему уже выучил буквы, начал писать и читать. “Представляете, студент университета сегодня учит буквы, и я этому радуюсь…” – сказала мать.

По ее словам, сын мечтает окончить университет и начать работать. Он не знает, что ему предстоит сложная операция.

Армине достает из сумки листок бумаги, на котором записан расчетный счет для пожертвований на операцию сына. Счет был открыт в банке несколько дней назад. Мать хочет отвезти сына на операцию за границу.

“Я стесняюсь того, что нужно просить деньги. Всю жизнь я сама заботилась о своих детях, а сегодня стала попрошайкой. По чьей вине – не знаю. Кто сегодня ответит за то, что случилось с моим сыном…?” – говорит 39-летняя женщина.

Для операции Альберта в ЗАО “Юнибанк” открыт счет на имя Армине Казарян:

24100365620400 – в драмах

24100365620401 – в долларах США

24100365620402 – в евро.