“Если люди не понимают ценность занесенных в Красную книгу животных и птиц, то пусть лишаются возможности заниматься охотой”

В постоянной парламентской комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и окружающей среды сегодня состоялись слушания по ситуации и проблемам особо охраняемых природных территорий Армении. В обсуждении принял участие министр охраны природы Арцвик Минасян, который сообщил об осуществлении новых программ создания особо охраняемых природных территорий.

Представитель Министерства окружающей среды Арам Агасян в своем выступлении отметил, что предусмотрено создание национальных парков “Джермук” и “Татев”. Агасян напомнил о том, что в стране действуют три государственных заповедника, четыре национальных парка, 27 заказников и 232 памятника природы, 31 из которых на данный момент имеют паспорта. По словам Агасяна, МОП предлагает включить в закон об особо охраняемых территориях новую катиегорию – охраняемый ландшафт, которая предполагает охрану местными общинами особых территорий управляемой природы.

В 2010 г. Красная книга была переиздана, в нее были внесены изменения, сообщил Арам Агасян. Касаясь пожара в Хосровском заповеднике, представитель Министерства окружающей среды отметил, что сгорело 110 гектаров, а через месяц после пожара уже наблюдался процесс восстановления растений.

Эколог Сильва Адамян затронула тему горнодобывающей промышленности, отметив, что рядом с особо охраняемыми территориями действуют горнодобывающие производства.

“Как можно представить совмещение вновь создаваемого национального парка “Джермук” и запускаемого Амулсарского рудника?” – поинтересовалась эколог, подчеркнув, что в экспертизе по эксплуатации Амулсарского месторождения они зафиксировали, что на данной территории имеется множество занесенных в Красную книгу видов растений и животных, после чего позиция эксплуатации была изменена.

В ходе совещания был также затронут вопрос охоты на животных, занесенных в Красную книгу. В связи с этим министр охраны природы Арцвик Минасян сообщил, что правила охоты пересматриваются в сторону ужесточения. “Если люди не понимают ценность животных, занесенных в Красную книгу, то пусть лишаются возможности заниматься охотой”,- сказал министр.