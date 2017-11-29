Манвел Григорян строит на средства госбюджета новую спортшколу в Эчмиадзине

Строительство в Эчмиадзине новой спортшколы началось 28 октября 2015 г. Школа находится недалеко от особняка мэра города Карена Григоряна. Заказчиком строительства является Госкомитет градостроительства, а строительные работы осуществляет ОАО “Ара ев Айцемник”. Общая стоимость договора о госзакупке составляет 500 млн драмов.

Отметим, что выбор компании “Ара ев Айцемник” не был случайным. Это ОАО принадлежит депутату Национального Собрания, генералу в отставке Манвелу Григоряну.

Hetq.am не раз писал о том, что компания генерала почти всегда участвует в госпрограммах, осуществляемых в Эчмиадзине и соседних с ним селах, и в данном случае также она выиграла тендер не случайно, так как на кону стояла крупная сумма.

Заместитель председателя Госкомитета градостроительства Армен Гуларян сообщил Hetq.am, что по проекту госбюджета 2018 г. строительство спортшколы предусмотрено завершить в будущем году. Работы по внутренней отделке здания и благоустройству территории обойдутся в 143 млн драмов.

В этом году госбюджетом предусмотрено выделить 69 млн драмов на проведение ряда работ в здании строящейся спортшколы. В 2015-2017 гг. было израсходовано 354 млн 668 тыс. драмов. Для получения финансирования до конца года будет представлен проект строительных работ на сумму около 2 млн драмов.

Спортшкола состоит из 2-этажного основного здания и одноэтажного корпуса, в котором находится бассейн. Общая площадь первого здания 1692 кв.м, второго – 712,8 кв.м.

В спортшколе предусмотрены залы для занятий по борьбе, боксу, тяжелой атлетике, шахматам, боди-билдингу, раздевалки, парилка, медпункт, бассейн и т.д.

В Эчмиадзине есть действующая спортшкола. Имеются также 50 кружков по 13 видам спорта, которые посещают 705 спортсменов. С ними работают 24 тренера.