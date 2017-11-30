Правительство утвердило доработанный проект госбюджета 2018 года

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании одобрило предложения о внесении изменений в показатели проекта госбюджета 2018 г., которые были выдвинуты в ходе обсуждения в Национальном Собрании проекта Основного финансового документа страны.

Представлявший вопрос министр финансов Вардан Арамян сообщил, что резервный фонд бюджета увеличен на 4 млрд драмов. По словам министра, депутаты выдвинули более 100 предложений, однако не все из них были приняты.

В.Арамян попросил два дня на окончательное редактирование всего пакета и его передачу в парламент.