В 2018 году тариф на природный газ останется неизменным

Правительство одобрило решение о внесении изменений в протокол “О внесении изменений в подписанное правительствами РА и РФ соглашение от 2 декабря 2013 года о порядке формирование цен на поставки природного газа в РА”.

Представивший проект министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян напомнил о том, что на состоявшейся месяц назад встрече премьер-министров Армении и России была достигнута договоренность, согласно которой цена на поставляемый в Армению природный газ должна остаться неизменной.

“В соответствии с этим стоимость поставляемого в Армению российского природного газа до конца 2018 г. не изменится”,- отметил А.Манукян.

Глава правительства поручил предпринять шаги к тому, чтобы в 2018 году также перерабатывающие предприятия, социально необеспеченные граждане и прираничные общины получили льготы.