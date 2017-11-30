МО и МЧС получат деньги из резервного фонда правительства

Министерству обороны и Министерству чрезвычайных ситуаций Армении выделено соответственно 51 млн и 4 млн 760 тыс. драмов из резервного фонда госбюджета 2017 г. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства РА.

Согласно проекту протокола, сумма необходима для компенсации расходов, связанных с прибытием в Армению группы спасателей из Российской Федерации, принявшей участие в работах по пожаротушению в Республике Армения в период с 14 по 19 августа 2017 г.

Министерству обороны деньги выделены на восстановление запасов топлива, предоставленного для эксплуатации самолета “Ил-76”, который участвовал в работах по пожаротушению.