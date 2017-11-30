1,5 млрд драмов – на обеспечение жильем семей погибших и получивших инвалидность военнослужащих

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение выделить из госбюджета 1,5 млрд драмов на обеспечение жильем семей погибших, а также ставших инвалидами 1-ой, 2-ой и 3-ей групп военнослужащих.

Представивший проект решения первый заместитель министра обороны РА Артак Закарян сообщил, что в рамках этой суммы предусмотрено приобрести в Ереване 76 квартир, а 147 семьям выдать сертификаты на покупку квартир в областях.

На приобретение квартир предусмотрено выделить 974 млн 724 тыс., на приобретение сертификатов для покупки квартир - 525 млн 276 тыс. драмов.