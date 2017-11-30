Центральный банк РА прогнозирует экономический рост на 4,4-4,9%

Центральный банк Армении для этого года прогнозирует экономический рост на 4,4-4,9%. Об это говорится в представленном ЦБ новом отчете о росте цен, в котором обобщены результаты финансово-кредитной политики в IV квартале и выполнения программы в III квартале.

Согласно Центробанку, экономическому росту будут способствовать в основном потребление и инвестиции в частный сектор.

В этом году существенно вырос внутренний спрос, который стимулировали денежные переводы из России, осуществляемая финансово-кредитная политика и т.д.

ЦБ пересмотрел темпы экономического роста в сторону роста. В отчете о прошлом квартале ЦБ прогнозировал экономический рост на 3,9-4,8%, а о предыдущем квартале – на 3,3-4,8%. Для 2018 г. экономический рост прогнозируется на уровне 3,5-4,6%.

Вместе с тем в этом году уменьшилось ожидание роста в сферах сельского хозяйства и строительства по сравнению с ожидавшимися ранее показателями. Однако по сравнению с предыдущими оценками ожидается определенный рост общей экономической активности, что обусловлено главным образом ожидающимися высокими темпами роста в сфере услуг.

По прогнозу ЦБ в этом году на экономическом росте положительно скажется также экспорт товаров и услуг.

По части денежных переводов со стороны физических лиц ЦБ улучшил прогноз: предыдущий показатель – 12-14% - увеличился до 14-16%. Основанием для ожидания роста послужило восстановление экономики России. Именно эта страна является главным источником поступающих в Армению трансферов.

Ожидаемый уровень безработицы составляет 17,9%, который, согласно ЦБ, будет постепенно снижаться на 0,3-0,5% в год.

В качестве рисков по части экономического роста Центробанк указывает на неопределенные темпы восстановления мировой экономики, экономические последствия эксплуатации Амулсарского месторождения, неопредленность в вопросе создания новых рынков для экспорта со стороны хозяйствующих субъектов, возможные резкие изменения в процессе перемещения капитала между развитыми и развивающимися странами.