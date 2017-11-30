На шамлухских подземных рудниках продолжаются обвалы

Действующий закон РА “О недрах” обязывает недропользователей обеспечивать безопасность работ на подземных рудниках (ст. 59.10). Однако собственник ЗАО “Ахатлинский горноообогатительный комбинат” Максим Акопян не выполняет это требование закона. В последние месяцы жители общин Шамлух и Ахтала часто сталкиваются с угрозами для жизни рудокопов, которые становятся жертвами обвалов на подземных рудниках.

Максим Акопян оплачивает расходы на лечение пострадавших работников, оказывает их семьям определенную материальную помощь и на этом считает свою миссию законченной.

А спустя некоторое время на подземных рудниках ГОК происходит новый обвал, который приводит к новым жертвам и пострадавшим. Участившиеся обвалы свидетельствуют о том, что М.Акопян не осуществляет меры по обеспечению жизни рудокопов. А они, боясь лишиться работы, избегают говорить о царящей там ситуации, но признаются, что спускаются под землю, чтобы ценой жизни содержать свои семьи.

28 ноября на одном из участков ЗАО “Ахталинский ГОК”, где работал 50-летний Гагик Вардеванян, произошел камнепад. О случившемся Вардеванян сообщил по мобильному телефону руководителю рудника. На помощь поспешили спасатели. В беседе с нами Гагик подтвердил, что в последнее время дирекция ЗАО “Ахатлинский ГОК” сократила штаты взрывников, возложив их обязанности на рудокопов. Последние, однако, не владеют тонкостями этой работы, что и приводит к многочисленным авариям. Г.Вардеванян не пожелал сообщить другие подробности ситуации на руднике.

“Я получаю в месяц 200 тысяч драмов, блаодаря чему содержу свою семью, внуков. Поэтому я не хочу оставлять эту работу”,- объяснил пострадавший рабочий.

“Гагик Вардеванян поступил вв хирургическое отделение 28 ноября в 14.20. Его состояние было средней тяжести. Мы сразу провели все необходимые мероприятия. Теперь готовим его к операции”,- рассказал хирург Вачаган Закарян. Жена Вардеваняна сообщила, что лечение оплачивает ГОК. При этом она не давала мужу отвечать на наши вопросы.

Напомним, что 23 октября этого года вследствие обвала на одном из участков 140-го подземного рудника Ахталинского ГОК погиб 38-летний рабочий Вреж Саакян. А 17 апреля 42-летний рудокоп Агбал Аракелян попал под камнепад, получив тяжелые травмы.

По факту гибели Врежа Саакяна возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза по технической безопасности, которая покажет, имело ли место нарушение правил техники безопасности.

Отметим, что запасы руды на шамлухском открытом руднике, принадлежащем Ахталинскому ГОК, исчерпались несколько лет назад. ГОК работает за счет подземных рудников. В настоящее время горнообогатительный комбинат без обеспечения технической безопасности эксплуатирует и рудник, который в прошлом эксплуатировали французы и который после установления советской власти использовался до 1930 года, после чего был закрыт из-за угроз жизни рудокопов.

Техническое состояние шамлухских подземных рудников не контролируется государственными структурами.

“Наш проверки были прекращены решением премьер-министра, поэтому при обвалах на подземных рудниках мы ничего не можем сделать. Ваш вопрос следует адресовать правоохранителям. Полиция должна выяснить, почему произошел обвал на подземном руднике”,- сказал пресс-секретарь Государственной экологической инспекции Вруйр Пепанян.