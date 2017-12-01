Что происходит с мировыми ценами на сливочное масло

Во втором полугодии этого года в Армении резко подорожал ряд продовольственных товаров. Цены на некоторые из них растут до сих пор. Больше всего подорожало сливочное масло. Существенное воздействие на стоимость импортированного масла оказали мировые цены.

В новом отчете о росте цен Центробанк РА, касаясь ситуации с мировыми ценами, выделил динамику роста цен на сливочное масло:

“Сокращение объемов производства молока в странах, являющихся основными производителями – Европе, США, Новой Зеландии, а также увеличение спроса в течение этого года стали основной причиной повышения мировых цен на сливочное масло в два раза. Рост стоимости сливочного масла проходил в несколько этапов. Последнее подорожание началось в мае 2014 г., когда появился ряд публикаций о том, что сливочном масло не относится к числу опасных продуктов питания, как утверждалось на протяжении многих лет. Это было связано с тем , что в 1961 г. профессор университета Миннесоты Энсел Кейс опубликовал работу, в которой научно доказывался вред животных жиров. Это открытие привело к сокращению спроса на насыщенные жиры, что и стало причиной снижения цен на сливочное масло. Эта ситуация продолжалаась до тех пор, пока не появились научные работы, опровергавшие версию вреда насыщенных жиров. Это и способствовало росту в 2014 г. спроса на сливочное масло и, как следствие, повышение мировых цен на этот продукт. К постоянному росту спроса прибавились проблемы с предложением, что стало основной причиной резкого роста мировых цен на сливочное масло в 2017 г.”,- говорится в отчете ЦБ РА.

В 2016 г. объемы производства молока во всем мире сократились, что привело к повышению цен на масло: в сентябре по сравнению с началом года стоимость одной тонны масла с 4400 долларов США увеличилась до 6000 долларов.

Снижение цен заставило часть фермеров сократить поголовье скота, а другую часть вытеснило с рынка, вследствие чего спрос на молоко сократился во всем мире.

Восстановление объемов производства наблюдается со второго квартала этого года. Несмотря на большие объемы реализации сливочного масла, данное обстоятельство будет способствовать стабилизации цен на этот продукт, считает ЦБ.

Отметим, что по данным Таможенной службы в 2016 г. в Армению было импортировано 4,7 тыс. тонн масла на общую сумму около 16,9 млн долларов, а в первом полугодии этого года – около 2,4 тыс. тонн на общую сумму 10,2 млн долларов. Основная часть масла экспортируется из Новой Зеландии, в небольшом объеме – из Украины и в маленьких объемах из других стран.

Пока неизвестно, когда на международном рынке снизятся цены на сливочное масло и когда они снизятся в Армении. Ранее в беседе с нами экономист Артак Манукян привел показатели, свидетельствующие о снижении мировых цен на этот продукт. Экономист также выразил обеспокоенность тем, что Армения очень быстро реагирует на рост мировых цен, однако в случае их снижения такой процесс, к сожалению, не наблюдается.