Ваче Габриелян: “Соглашение РА-ЕС укладывается в логику “и – и”

Постоянная комиссия по вопросам внешних отношений и европейской интеграции Национального Собрания Армении совместно с армянским отделением Фонда “Конрад Аденауэр” организовала слушания на тему “Армения-ЕС: всеобъемлющее и расширенное партнерство”.

Председатель постоянной парламентской комиссии, заместитель председателя Республиканской партии Армен Ашотян собощил, что в обсуждении принимают участие как представители стран-членов Евросоюза, так и представители дипкорпуса Российской Федерации.

Руководитель южнокавказской региональной программы Фонда “Конрад Аденауэр” Томас Шрапель в своем выступлении заявил, что горд участвовать в слушаниях на эту тему в армянском парламенте, добавив, что 2017-й стал успешным годом для сотрудничества Армении и ЕС.

Руководитель Европейской делегации в Армении, посол Петр Свитальски отметил, что хотя соглашение называется двусторонним, оно предусматривает широкие рамки сотрудничества между Арменией и странами-членами ЕС.

“Мы должны гордиться достигнутым. Это соглашение полезно не только для Армении, но и для всего региона. В нем нет ни одного пункта, который был бы направлен против кого-то”,- сказал П.Свитальски, добавив, что в ближайшее время начнется этап диалога между парламентами Армении и стран-членов ЕС.

Вице-премьер, министр международной интеграции и реформ РА Ваче Габриелян назвал подписание соглашения крупным достижением. “Соглашение направлено на дальнейшее расширение и углубление отношений между РА и Евросоюзом и будет способствовать институциональной стабильности в политической и экономической сферах. Документ дает возможность развивать отношения как с Евросоюзом, так и с ЕАЭС”,- сказал В.Габриелян.

Вице-премьер также добавил: “Мы становимся неотъемлимой частью и ЕАЭС, и ЕС, что укладывается в логику “и – и”. Эта реалия уже является достижением”.