Гарегин Мелконян: “Имеем существенный рост экспорта в ЕС алюминиевой фольги, лекарств, пищевых продуктов, напитков, текстильной продукции”

Подписанное 24 ноября между Арменией и Евросоюзом соглашение “О всеобъемлющем и расширенном партнерстве” распространяется как на торговые, так и на экономические отношения. Об этом заявил на организованных в армянском парламенте слушаниях на тему “Армения-ЕС: всеобъемлющее и расширенное партнерство” заместитель министра экономики РА Гарегин Мелконян.

По словам Мелконяна, соглашение не предусматривает льготный режим для торговли, однако в плане тематического покрытия предполагается несравнимо более тесное сотрудничество, нежели раньше.

Соглашение содержит отдельную главу о технических препятствиях, которая касается системы контроля за качеством, технических регламентов, прозрачности процессов. Это будет способствовать развитию торговли между странами.

“Очень важное значение имеет глава о госзакупках, которая касается двусторонних отношений в данной сфере. Предполагается определенная либерализация по части закупок”,- отметил Г.Мелконян.

Важным достижением является присоединение Армении с января 2018 г. к зарегистрированной системе экспортеров (REX).

“С января 2018 г. компании, экспортирующие товары в ЕС, могут зарегистрироваться в этой системе, после чего осуществлять экспорт товаров без сертификата происхождения, при этом они смогут пользоваться установленными льготами”,- сказал заместитель министра экономики.

Касаясь финансовых потоков, направляемых в рамках содействия Евросоюза бюджету, Гарегин Меликян сообщил, что самая высокая степень содействия была зафиксирована в 2016 г. - 27,5 млн евро. Вся эта сумма была направлена в госбюджет. Замминистра также отметил, что 90% товаров были экспортированы в ЕС по нулевым ставкам.

“В январе-октябре 2017 г. мы экспортировали в ЕС товаров больше, чем за весь 2016 г. Значительную долю экспорта составляет сырье, но вместе с тем мы имеем существенный рост экспорта алюминиевой фольги, лекарств, пищевых продуктов, напитков, а также текстильной промышленности”,- сказал Гарегин Меликян.