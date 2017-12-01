В Мгарте провалилось обсуждение второй заявки на геологическое исследование Шекахбюрского полиметаллического рудопроявления

В селе Мгарт сегодня провалилось публичное обсуждение второй заявки ООО “Мирам” на геологическое исследование Шекахбюрского золото-полиметаллического рудопроявления в 2017-2020 гг. Жители Мгарта и Ардви перекрыли дорогу в село для представителей компании “Мирам”, после чего закрыли помещение, где должны были пройти слушания.

“Уходите!” – потребовали от представителей компании жители Мгарта, Ардви, соседних сел Айгеат и Аревацаг. Руководитель общины Одзун Арсен Титанян составил протокол, которым известил министра окружающей среды Арцвика Минасяна и директора ГНКО “Экспертный центр оценки воздействия на окружающую среду” Вардана Саакяна о том, что жители сел Мгарт, Ардви, Айгеат, Аревацаг против осуществления программы Шекахбюра, поэтому не позволили провести обсуждение второй заявки на геологические изучение рудопроявления. Протокол был встречен аплодисментами.

Напомним, что 26 июля ардвинцы провалили обсуждение первой заявки ООО “Мирам”. Тогда они перекрыли дорогу и не позволили представителям компании въехать в село.

4 октября административный представитель общины Мгарт, где проживает 460 человек, Ерванд Навасардян, обсудив вместе с 15 единомышленниками вторую заявку, дал согласие на поиски золота на площади 54 га в районе пастбищ Мгарта.

Вот как Навасардян объяснил это решение: “Они сказали, что решат проблему воды, что правительство выделит деньги. Сказали, что Ардви деньги не дадут, дадут только нам. И люди согласились ради решения проблемы воды”. Сегодня Ерванд Навасардян пытался добиться того, чтобы сельчане выслушали представителей “Мирама”. Однако его предложение было встречено свистом. И если бы не сотрудники местной полиции, ситуация могла закончиться потасовкой.

Поддержать местных жителей в Мгарт приехали экологи Левон Галстян, Акоп Санасарян, Сейран Минасян, депутат Национального Собрания Лена Назарян, многочисленные журналисты. “Мы приехали не для того, чтобы участвовать в слушаниях, а чтобы поддержать тех сельчан, которые категорически против эксплуатации месторождений на этой территории. И поскольку ардвинцы настроены решительно, мы приехали их поддержать”,- сказал Левон Галстян.

“Если месторождение откроется, то через 10, 20, 30 лет люди не смогут здесь жить”,- пояснил председатель Союза зеленых Акоп Санасарян.

“Мы хотим развивать в наших селах туризм, нам горнодобывающая промышленность не нужна. Уходите!” – обратился к представителям “Мирама” ардвинец Сурен Киракосян.

“Какая разница, от голода умрете или от рака…”- бросил один из сотрудников компании.

Главный специалист “Экспертного центра оценки воздействия на окружающую срежду” Карине Мовсисян объяснила собравшимся цель своего приезда в Мгарт: “Этот процесс осуществляется в рамках экспертиз. Если вы не хотите, если все против, то мы представим ситуацию полномочному органу. Сообщим, что подпадающие под воздействие общины выступают против, а полномочный орган уже примет окончательное решение”.

Депутат парламентской фракции “Выход” Лена Назарян отметила, что многие работники горнодобывающих компаний в Армении живут плохо. Бедность в этих общинах углубляется. Быть бедным не значит только не иметь денег. Бедными считаются и те люди, которые живут в загрязненной окружающей среде, не имеют воды или получают грязную воду, лишены орошения. Если месторождение здесь откроется, то аналогичная ситуация ждет и вас”,- объяснила депутат. Лена Назарян решительно настроена на защиту интересов крестьян.

“Шекахбюрское золото-полиметаллическое месторождение приведет к уничтожению природы. Пусть пойдут посмотрят, во что превратилось ущелье в Ахтале. Меня очень радует, что крестьяне объединились для борьбы. И если придется рыть окопы, то я буду рядом с ними”,- заверил собравшихся старший научный сотрудник Института химической физики Сейран Минасян.

После упорной двухчасовой борьбы местные жители и экологи с победой покинули Мгарт.