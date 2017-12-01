Суббота, 02 декабря

Экология

В Мгарте провалилось обсуждение второй заявки на геологическое исследование Шекахбюрского полиметаллического рудопроявления



В селе Мгарт сегодня провалилось публичное обсуждение второй заявки ООО “Мирам” на геологическое исследование Шекахбюрского золото-полиметаллического рудопроявления в 2017-2020 гг. Жители Мгарта и Ардви перекрыли дорогу в село для представителей компании “Мирам”, после чего закрыли помещение, где должны были пройти слушания.

“Уходите!” – потребовали от представителей компании жители Мгарта, Ардви, соседних сел Айгеат и Аревацаг. Руководитель общины Одзун Арсен Титанян составил протокол, которым известил министра окружающей среды Арцвика Минасяна и директора ГНКО “Экспертный центр оценки воздействия на окружающую среду” Вардана Саакяна о том, что жители сел Мгарт, Ардви, Айгеат, Аревацаг против осуществления программы Шекахбюра, поэтому не позволили провести обсуждение второй заявки на геологические изучение рудопроявления. Протокол был встречен аплодисментами.

Напомним, что 26 июля ардвинцы провалили обсуждение первой заявки ООО “Мирам”. Тогда они перекрыли дорогу и не позволили представителям компании въехать в село.

4 октября административный представитель общины Мгарт, где проживает 460 человек, Ерванд Навасардян, обсудив вместе с 15 единомышленниками вторую заявку, дал согласие на поиски золота на площади 54 га в районе пастбищ Мгарта.

Вот как Навасардян объяснил это решение: “Они сказали, что решат проблему воды, что правительство выделит деньги. Сказали, что Ардви деньги не дадут, дадут только нам. И люди согласились ради решения проблемы воды”. Сегодня Ерванд Навасардян пытался добиться того, чтобы сельчане выслушали представителей “Мирама”. Однако его предложение было встречено свистом. И если бы не сотрудники местной полиции, ситуация могла закончиться потасовкой.

Поддержать местных жителей в Мгарт приехали экологи Левон Галстян, Акоп Санасарян, Сейран Минасян, депутат Национального Собрания Лена Назарян, многочисленные журналисты. “Мы приехали не для того, чтобы участвовать в слушаниях, а чтобы поддержать тех сельчан, которые категорически против эксплуатации месторождений на этой территории. И поскольку ардвинцы настроены решительно, мы приехали их поддержать”,- сказал Левон Галстян.

“Если месторождение откроется, то через 10, 20, 30 лет люди не смогут здесь жить”,- пояснил председатель Союза зеленых Акоп Санасарян.

“Мы хотим развивать в наших селах туризм, нам горнодобывающая промышленность не нужна. Уходите!” – обратился к представителям “Мирама” ардвинец Сурен Киракосян.  

“Какая разница, от голода умрете или от рака…”- бросил один из сотрудников компании.

Главный специалист “Экспертного центра оценки воздействия на окружающую срежду” Карине Мовсисян объяснила собравшимся цель своего приезда в Мгарт: “Этот процесс осуществляется в рамках экспертиз. Если вы не хотите, если все против, то мы представим ситуацию полномочному органу. Сообщим, что подпадающие под воздействие общины выступают против, а полномочный орган уже примет окончательное решение”.

Депутат парламентской фракции “Выход” Лена Назарян отметила, что многие работники горнодобывающих компаний в Армении живут плохо. Бедность в этих общинах углубляется. Быть бедным не значит только не иметь денег. Бедными считаются и те люди, которые живут в загрязненной окружающей среде, не имеют воды или получают грязную воду, лишены орошения. Если месторождение здесь откроется, то аналогичная ситуация ждет и вас”,- объяснила депутат. Лена Назарян решительно настроена на защиту интересов крестьян.

“Шекахбюрское золото-полиметаллическое месторождение приведет к уничтожению природы. Пусть пойдут посмотрят, во что превратилось ущелье в Ахтале. Меня очень радует, что крестьяне объединились для борьбы. И если придется рыть окопы, то я буду рядом с ними”,- заверил собравшихся старший научный сотрудник Института химической физики Сейран Минасян.

После упорной двухчасовой борьбы местные жители и экологи с победой покинули Мгарт.


Главная страница



Комментарии (4)
1. Լոռեցի21:42 - 1 декабря, 2017
Կե՜ցցեն լոռեցիները, հատկապես հարգարժան Վանիկ պապը, ով լրիվ իմաստովորել է իր ապրած տարիները: Իսկ «միռամը» ակամա բացահահայտել է իր հրեշավոր դեմքը՝ «Թե սովից մեռած, թե ռակից»,- ռեպլիկ արեց մեկ ուրիշ միռամցի»: Այսինքն, ինչքան շուտ կոտորվեք վերջանաք, այնքան իրենց համար լավ, անտեր հողերը անարգել կքանդեն! Ուրիշ ինչ մտածենք այս խոսքերի վրա, այ ժողովուրդ? Մի քանի խակ ջահելներ էլ հավատում են էս ազգադավների սուտ խոստումներին, որ իրենց համար ջուր կբերեն: Իսկ դոդոն ինչու չբերեց? Ինչ ջուր, ձեռքներին հնար լինի, ամբողջ գյուղը կվառեն կթափեն ...
2. Նելսոն 22:39 - 1 декабря, 2017
Բա էդ գարդասիլի ու գենետիկական մուտացիաների դեմ ինչի ժողովրդին ոտքի չեք հանում ,թե դրա գրանտները արդեն կերելեք ,որ հատուկ էդ ժողովրդին ամբոխի վերածեք ։
3. Արդվեցի23:39 - 1 декабря, 2017
Նախ ժողովրդին ոչ ոք ոտքի չի հանել, երկրորդ մարդիք պայքարում են հենց մաքուր սնունդ ստանաու համար, ու քանի մեր ազգը չի հասկացել որ ինքն է իր տերը ու իրեն ոտքի հանել պետք չէ մենք չենք հասնի ոչնչի: ուշկի եկեք ազգ, ուշքի եկեք ժողովուրդ, այպես շարունակվել չի կաչող...
4. Զարուհի00:01 - 2 декабря, 2017
Նելսոն,բա դուք ինչով էք զբաղվում?հը? մարդիկ մյուս հանքերի օրինակով վերջապես գիտակցել են ,որ իրենց թալանում են,հետն էլ թունավորում,ու սեփական գյուղերից քշում,ու գիտակցաբար դիմադրում են..թե ձեզ դուր են գալիս հեզ ու հնազանդ,խեղճ ու անպաշտպան գյուղացիները,որ պետությունը ու օլիգարխները ոնց ուզում կեղեքում են ու թալանում են...որ իրենք անզորությունից փախնում են թշնամական ռուսաստանի տափաստանները,ու մի սերունդ հետո ուծանում...դե դուք էլ պայքարեք ինչի դեմ ուզում եք ,ինչի էք ուրիշի վրա հույս դրել...
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 