Ситуация на передовой

В период с 26 ноября по 2 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялась относительно спокойная ситуация, сообщает Министерство обороны Нагорно-Крабахской Республики.

В указанный период азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1800 выстрелов. На северо-восточном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана, кроме огнестрельных видов оружия, использовали также 60-мм миномет (1 снаряд).

“Подразделения Армии обороны соблюдали режим прекращения огня и продолжали уверенно нести боевое дежурство”,- говорится в сообщении МО НКР.