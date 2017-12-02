Дельфинотерапия или жестокий бизнес? Фильм российского режиссера

Несмотря на протесты многочисленных граждан, на территории гостиницы “Бест Вестерн Парадайз” (Best Western Paradise) в Дилижане продолжают эксплуатироваться доставленные недавно в Армению два дельфина. Дельфинариум предлагает “дельфинотерапию” для ряда заболеваний, однако граждан беспокоит не только то, что дельфины содержатся в маленьком бассейне, но и здоровье плавающих с ними детей.

Досуг или жестокий бизнес? Именно этот вопрос, касающийся деятельности дельфинария, был в центре внимания участников обсуждения, организованного общественной организацией “Коммуна”, и показанного затем российского документального фильма“Рожденные свободными” (Born to be Free), в котором рассказывается о судьбе содержащихся в неволе дельфинов и других морских млекопитающих, в частности белых китов, или белух (beluga).

Животные, которых отлавливают в море или океане, доставляются в дельфинарии в России и других странах, где используются во время шоу. При отлове или перевозке часть животных погибает или получает травмы. В фильме специалисты рассказывают об отношении к животным в процессе их содержания и дрессировки, о чем большая часть посетителей дельфинария ничего не знает.

В природе дельфины проплывают в день в среднем 150 км на глубине 100 метров. Они также проявляют подчеркнуто социальное поведение и плывут в основном группами. Лишение дельфинов привычной для них среды участники фильма считают проявлением жестокого отношения к этим животным, а дельфинарии сравнивают с тюрьмой. Перед тем, как поместить животных в дельфинариум, их приучают есть дохлую рыбу, а содержащиеся в воде дельфинария хлор и другие дезинфицирующие вещества повреждают их кожу и глаза.

Режиссером и соавтором фильма “Рожденные свободными” является Гаяне Петросян, снявшая более 20 документальных картин. Она предоставила свою работу для бесплатного показа в Ереване, а также посредством видеосвязи приняла участие в обсуждении. По словам режиссера, дельфинотерапия может вызвать серьзные проблемы со здоровьем, так как длиннорылые дельфины, которые как раз содержатся в Дилижанском дельфинарии, оставляют в воде большое количество выделений, из-за чего дети могут заразиться.

“Этот фильм однозначно связан с армянскими реалиями, так как это связанный с дельфинами второй бизнес-план”,- сказала член ряда экологических инициатив Анна Шахназарян. Участники обсуждения напомнили о том, что открывшийся в Ереване в 2010 г. дельфинариум “Немо” тоже делал акцент на дельфинотерапии, тем самым пытаясь привлечь посетителей.

Гостиница отрицает связь с дельфинариумом, а документы это подтверждают

Известие об открытии в Дилижане дельфинариума появилось в конце сентябре. Этого вопроса коснулось также британское онлайн-издание “Daily Mail”, которое сообщило, что в гостинице “Бест Вестерн Парадайз” дельфины содержатся в бассейне, предназначенном для людей, а соответствующее свидетельство об их происхождении является поддельным и не имеет ни номера, ни печати.

После появления этой публикации гостиница направила изданию письмо, в котором говорилось, что дельфинариум принадлежит компании, не имеющей отношения к гостинице. В письме также сообщалось, что с 1 ноября сотрудничество с этой организацией прекращено.

Спустя несколько дней после публикации “Daily Mail” директор гостиницы “Бест Вестерн Парадайз” Ваагн Арутюнян в интервью телекомпании “Армения” сказал, что “дельфины не являются собственностью гостиницы и принадлежат дельфинарию в Сочи.

Гостиница опубликовала в соцсетях письмо администрации сочинского дельфинария “Морская звезда”, в котором говорилось, что они сотрудничали “до 1 ноября только в рамках продажи и маркетинга”. Согласно заявлению, гостиница в Дилижане и дельфинариум – разные компании, которые ничего общего, кроме входа в здание, не имеют.

Однако экологи опровергают заявление администрации гостиницы и российского дельфинариума, ссылаясь на опубликованное экологической инспекцией разрешение, в котором в качестве импортера указано эксплуатирующее гостиницу ООО “Парадайз отель”. “Это чистейший обман, так как в единственном существующем документе указано, что импорт осуществлен именно гостиницей”,- отметила Анна Шахназарян.

В сентябре начальник отдела информации регулирующего импорт животных другого органа – Госслужбы безопасности пищевых продуктов – Ануш Арутюнян сообщила Hetq.am, что дельфины были доставлены в Армению ООО “Дельфинотерапия парадайз”. Ваагн Арутюнян, представляющийся директором гостиницы “Бест Вестерн Парадайз”, до недавнего времени занимал также должность директора ООО “Дельфинотерапия парадайз”, откуда ушел только 24 октября.

Интересно, что по информации налоговой службы обе компании не платят налог на добавленную стоимость.

Сколько стоят дельфины

Торговля дельфинами – дорогой бизнес. Раньше белые киты оценивались до 70 тысяч долларов, а сейчас – до 30 тысяч, стоимость косаток доходит до 6-7 млн долларов, сообщила Гаяне Петросян. Нам неизвестно, во сколько обошлись доставленные в Дилижан длиннорылые дельфины, однако их стоимость можно определить по решению правительства от 2011 гг., которым компании “Дельфинарий “Немо” была предоставлена льгота в виде “продления срока таможенного режима временного ввоза” импортируемых товаров. “Импортированным товаром” были четыре дельфина общей таможенной стоимостью 250 млн долларов, то есть каждый дельфин стоил около 166 тысяч долларов (по курсу на день принятия решения).

“Одной из главных задач дельфинария является распространение знаний о морских млекопитающих, пропаганда экологических идей, развитие экологической культуры населения”,- написано в проекте решения.

Напомним, что после открытия дельфинария ”Немо” экологи сообщили об угрожающих дельфинам опасностях. Дельфинарий закрылся через два года работы. В документе, предоставленном Hetq.am Министерством охраны природы РА, сообщалось, что 4 дельфина и 2 тюленя отправлены российской компании “Экологический центр”.

Документ свидетельствует о том, что все шесть животных были взяты из природы: дельфины родились в Японии, тюлени – в Уругвае, но все они были доставлены в Армению из Украины.

Тем не менее, дельфинарий “Немо” экспортировал животных даже на следующий год после закрытия – в 2013 г.

Согласно разрешению, выданному Министерством охраны природы РА, компания экспортировала в Катар опять-таки четырех дельфинов и двух тюленей. Учитывая, что номера предыдущих разрешений на тюленей совпали, можно предположить, что это именно те животные, которые были доставлены в Армению из Украины. Отметим, что подобное перемещение находящихся под угрозой исчезновения животных очень характерно для Армении, которая часто выступает в качестве транзитной страны для других стран региона.

Торговля дельфинами регулируется ”Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения” (CITES), которая устанавливает также объем торговли такими животными. Однако данные 2017 г. будут опубликованы в начале 2018-го, когда, возможно, станет ясно, получил координирующий Конвенцию орган информацию о торговле этими животными или нет.