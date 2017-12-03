Понедельник, 04 декабря

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Ситуация в Мгарте и Ардви накалена: ООО “Мирам” из-за рудника настраивает друг против друга два села



После того, как 1 декабря в селе Мгарт провалились публичные слушания по второй заявке ООО “Мирам” на геологическое исследование Шекахбюрского золото-полиметаллического рудопроявления в 2017-2020 гг., представители компании перешли к  новым действиям. Сегодня около 14.00 двое представителей “Мирама” собрали во дворе администрации Мгарта около 30 молодых людей и  уговаривали их потребовать проведения нового обсуждения заявки.

В числе собравшихся был проживающий в Ванадзоре житель Мгарта по имени Гено. Именно он во время акции протеста 1 декабря набросился с угрозами на корреспондента радио “Свобода” Карине Симонян и ударил рукой по ее видеокамере. Стоявший рядом с Гено молодой человек 1 декабря тоже был в Мгарте. 

При виде нашего фотоаппарата они поспешно сели в автомобиль “Нива” и покинули село.

Мгартец Серёжа Даниелян либо не знал, либо сделал вид, что не знает, как 4 декабря в Мгарте, имеющем 460 жителей, 15 молодых людей втайне от всех приняли участие в публичных слушаниях и за остальных 445 односельчан дали согласие на вторую заявку ООО “Мирам”.

Пока мы беседовали с мгартцами, туда приехали ардвинцы, получившие известие о прибытии представителей “Мирама”. Обращаясь к собравшимся во дворе администрации молодым людям, они сказали: “Вы знаете, что Шекахбюрский рудник находится  от Мгарта дальше, чем от нашего Ардви. Рудник окажется прямо над нами и причинит нам вред. Для нашего села открытие Шекахбюрского рудника – вопрос жизни и смерти”,- с волнением объяснял молодым людям Сурен Киракосян.

“Мы пришли по-братски поговорить с вами. Мы говорим: не разрушайте наши села. Они хотят, чтобы между нами, ардвинцами и мгартцами, возникла вражда. А ведь наши деды и отцы всегда были братьями. А эти хотят настроить нас друг против друга, сделать врагами. Вы взрослые люди, давайте действовать умно. Вы думаете, нам нравится бросать свои дела и приезжать в Мгарт. Если они приезжают, вы им по-мужски скажите, чтобы уезжали”,- обратился к молодым людям один из ардвинцев.

“Мы их сюда не приглашали, они сами пришли”,- оправдался мгартец Армен Даниелян. А житель Ардви Врам Ваграмян добавил: “Мы против рудника. Мы не хотим, чтобы они разрушили наши села, превратили нашу жизнь в ад. Мы им это объяснили, но они, видимо, не поняли. Теперь вот тайно приехали в Мгарт, чтобы обмануть молодежь”.

Среди собравшихся был невысокий мужчина в военной шинели, который снимал на видеокамеру наш разговор с мгартцами и ардвинцами. Когда мы потребовали у него журналистское удостоверение, он поспешно сел в автомобиль и уехал. Ардвинцы узнали этого человека – он оказался одним из бурильщиков компании “Мирам”.

После состоявшейся 1 декабря акции протеста жителей Мгарта, Ардви и соседних с ними сел Айгеат и Аревацаг правительство не сделало никаких выводов. Между тем охваченные золотой лихорадкой собственники компании”Мирам” ради достижения своей цели отправляют в эти села криминальных элементов. 


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Комментарии (1)
1. Маринэ Калантарян22:56 - 3 декабря, 2017
Куда смотрит наша власть своими каварными законами? Это позор для нормальной страны!!!
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