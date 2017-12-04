Министр иностранных дел Армении принял Генерального секретаря ОЧЭС

4 декабря министр иностранных дел Эдвард Налбандян принял Генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества Майкла Христидиса.

Приветствуя гостя, Эдвард Налбандян отметил, что Армения придает важность региональным экономическим интеграционным процессам и, руководствуясь этим принципом, активно участвует в многоотраслевом сотрудничестве в рамках ОЧЭС.

Выражая благодарность за прием, Генеральный секретарь Христидис выразил удовлетворение в связи с активным участием Армении в рамках ОЧЭС.

Собеседники коснулись предстоящего председательства Армении в Организации Черноморского экономического сотрудничества и его приоритетов.

двард Налбандян и Майкл Христидис обсудили приоритетные направления сотрудничества в рамках ОЧЭС, вопросы, связанные с реформами организации.

Министр Налбандян отметил, что некоторые попытки в рамках Парламентской ассамблеи ОЧЭС действовать вразрез с уставом и принципами организации наносят вред и ударяют по авторитету организации.