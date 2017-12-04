Утверждены результаты конкурса на проведение работ по строительству дорожного участка Бабаджанян-Аштарак Ереванской западной объездной дороги

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве сегодня состоялось очередное заседание Совета управления программы дорожного коридора «Север-Юг», инвестиционной программы Устойчивого городского развития и программы модернизации Северного коридора.



В частности, были обсуждены результаты оценки конкурса на приобретение работ по строительству дорожного участка Бабаджанян-Аштарак Ереванской западной объездной дороги. Заместитель директора муниципальной некоммерческой организации «Офис по реализации инвестиционных программ застройки Еревана» - руководитель программы Нора Мартиросян доложила, что для участия в организованном в соответствии с процедурами Азиатского банка развития конкурсе в установленный срок представили заявки 5 организаций.

По результатам итогового заседания оценочной комиссии предложено признать победителем итальянскую компанию Тирена Скави с ценовым предложением 32,943,648.15 долларов США.

Совет утвердил результаты оценки конкурса на проведение работ по строительству дорожного участка Бабаджанян-Аштарак и одобрил предложение о заключении договора указанной стоимостью с компанией Тирена Скави.



Договор планируется заключить в декабре 2017 года, с учетом погодных условий работы начнутся весной 2018 года. Установленный срок выполнения работ – 24 месяца. Общая длина дороги составляет около 10 км, средняя ширина – 24 метра. В результате осуществления строительства дорожный участок Бабаджанян-Аштарак будет иметь как минимум 4 полосы движения, 3 эстакады, 3 тоннельных перехода, LED-освещение, соответствующие международным критериям барьеры и разметку. Под дорогой не будет никаких инфраструктур.